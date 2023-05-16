台22線大學生車禍占六成六 高雄議員建議開闢學園專車

高雄捷運紫線預計串聯高雄七大學園，目前仍處討論階段。高雄市議員李雅芬今在議會說，她就讀大學的堂弟在台22線車禍死亡，近3年此路線學生車禍數高達66％，399月票上路增加誘因，在捷運成形前，應闢學園專線公車促進大學生交通安全。交通局長張淑娟回應，曾推動學園線公車，後來運量不足，將著手評估現有的7號公車是否延伸。

捷運紫線可從援中港高雄大學、高科大楠梓校園、高科大第一校區、義守大醫學院、樹德科大、高科大燕巢校區、高師大燕巢校區共七個學園。

高市議會交通部門業務質詢，議員李雅芬指出，台22線是串聯七大學園的主要道路，近3年車禍件數共663件，其中學生441件、占比66％，大學生以機車為主要交通工具，在這些事故中，高科大111學年有4位騎車學生死亡、24人重傷、98人輕傷，她就讀樹科大的堂弟也是車禍身亡，在紫線啟動前，應該學園專線公車，減少學生騎車上學。

交通局長張淑娟指出，高科大有4個校區，目前有7路公車串連原海科大到原第一科大校園、都會公園，樹德科大校園也有付費接駁車，高雄大學曾開過學園線，運量不足。

聽完交通局回覆，李雅芬拉高分貝不滿說，每個孩子都是父母心中的寶貝，不要連評估都沒評估就說以前做過；捷運短時內無法實現，上個月又剛有399方案上路，交通局應該要邀各校校長坐下來討論，一起思考如何解決問題。

張淑娟允諾，將會著手研究7路公車延伸各校園的可行性。