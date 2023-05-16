高雄399月票破3萬人 尖峰時段要跑百米搶單車
高雄399通勤月票上路未滿月，吸引超過3萬人次通勤族購買，通勤族為搶單車「跑百米」，租不到車很苦惱。議員許采蓁說，許多YouBike站點一車難求、QRcord虛擬卡驗票機常失靈、購票流程對長輩不友善，建議至少要有5年實施期。交通局長張淑娟表示，月票方案是中央特別預算，至少實施3年，將增千輛單車及新設300站點來改善單車不足問題。
高市交通局4月27日推出市區399通勤月票，捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘無限次使用，另適用公車式小黃及幸福共享高雄GO。交通局統計指出，共有3.4萬人購買，推出後使用月票人次增加三倍。
高雄議會今天交通部門業務質詢，議員許采蓁指出，許多長輩本身就有敬老卡，以為買實體卡就能用，不熟悉卡片實際記名，若有淺顯易懂的教學影片，可以省去很多麻煩；許多民眾反映QRcode 驗票機感應不良，還要特別喬角度才能刷，失靈狀況多，甚至會有大規模當機。
許采蓁認為，399月票很受歡迎，希望交通局保證至少可以推動5年，上下班時間Ubike站點車輛不足，捷運站一車難求，光找車要走三、四個路口，等同走路抵達目的地，應該要同步改善。
交通局長張淑娟回應，通勤月票經費來自行政院促進公共運輸計畫的特別預算，期間為3年，全台所有地方政府都在問3年後怎麼辦，交通部有承諾，若通勤月票績效好會研擬納入公共預算編列。此外，QRcode的虛擬卡制度只有高雄市有，已要求業者改善，乘客上車若無法刷時不用付費，不帶卡出門很方便，會繼續推動虛擬卡服務。
市民抱怨說，鄰近捷運站的單車再上下班時間都很搶手，目睹其他人快跑早一步搶到車，結果搶到的車竟然故障不能借。張淑娟說，目前高市YouBike共有1200站、9千多輛車，交通局已提報計畫，會再增300站、1千輛車，增加前會先透過後台知道那些地方會空站或爆站，加強了解調度情況 ；高齡者有敬老卡，購買月票的比例低，不過左營站、美麗島站會有工讀生提供協助， 教學影片有在規畫中。
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