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復刻兒時回憶！旗津錦繡老宅翻新 免費預約參觀

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市旗津老街文正巷莊家老宅，「錦繡」堂號是洗石子工法。圖／高雄市都發局提供
高雄市旗津老街文正巷莊家老宅，「錦繡」堂號是洗石子工法。圖／高雄市都發局提供

高雄市旗津老街文正巷裡有棟逾70年的莊家老宅「錦繡」，在家族保存文史理念的支持下，以及高市府都發局協助申請文化部補助，透過傳統工匠老師傅巧手，歷時1年餘整修完成，免費開放電話預約參觀閩式建築庭園，體驗老旗津人精彩生活故事。

高雄市都發局表示，老房子是都市發展的活見證，表現出各個時代獨特的工藝技術及文化內涵，不僅是都市記憶的有形資產，更是現代化街區所無法取代的文化價值。基於保存與再生的理念，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」，讓具有潛在資產的私有老建築得以再生。

都發局長吳文彥表示，高市府自民國107年受文化部委託，協助具有潛在資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，全力協助讓高雄老屋回春。旗津存在許多無價資產的老建築，這些見證高雄變遷且具有豐富人文底蘊的無價資產需加以保存。

「錦繡老屋」位於旗津區文正巷78號，前棟興建於民國40年為磚木造二樓建物，後棟則興建於民國51年為加強磚造二樓建物，是棟兩層樓的洋房。二樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號，是洗石子的工法，紅瓦、馬背、雨批，為閩式建築元素；二樓陽台的瓶形矮欄和屋內的線板，則是日式裝飾風格，天花板桁架和樓梯都是木料，值得保存。

屋主莊先生說，進入修復階段才是挑戰，前棟牆體結構為咾咕石和磚造，修復牆面時內外牆面的灰泥都要打除重新施作，找不到過去的六角磚，就自己去剪出來。為的就是要把「古早味」找回來。修復老建築的工法較為複雜，現今許多工班師傅無法承接施作。得知文化部有補助案後，向高雄市都發局申請補助案，終於能一圓家族夢想，復刻兒時的回憶，也讓老房子有了新生命。

有興趣參訪「錦繡老屋」民眾，可與屋主聯繫預約參觀時間0930802600莊先生，或撥打服務專線07-3373527，由專人說明。

旗津莊家老宅「錦繡」屋內線版地磚亟具風格。圖／高雄市都發局提供
旗津莊家老宅「錦繡」屋內線版地磚亟具風格。圖／高雄市都發局提供
旗津莊家老宅「錦繡」，透過傳統工匠老師傅巧手，歷時1年餘整修完成。圖／高雄市都發局提供
旗津莊家老宅「錦繡」，透過傳統工匠老師傅巧手，歷時1年餘整修完成。圖／高雄市都發局提供

資產 老屋

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