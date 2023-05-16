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優秀選手轉教練僅1人 議員指補助計畫需檢討

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄報導
退役的舉重國手謝偉軍（左）目前在高雄市那瑪夏國中指導學生練習舉重，希望能薪火相傳。圖／高雄市運發局提供
退役的舉重國手謝偉軍（左）目前在高雄市那瑪夏國中指導學生練習舉重，希望能薪火相傳。圖／高雄市運發局提供

運動員退出競技舞台後，往往面臨職涯的銜接挑戰，高雄市議員鄭孟洳質詢指，高雄市運發局利用運動發展基金推「高雄市優秀奧、亞運選手轉任運動教練聘用補助計畫」，迄今獲聘任選手僅1人，政策有檢討空間。運發局長侯尊堯說，此計畫有一定門檻，須考量少子化、學校端需求等，尚有其他對象正洽談。

2006年杜哈亞運獲銅牌的舉重國手謝偉軍是透過「高雄市優秀奧、亞運選手轉任運動教練聘用補助計畫」聘任的第一人，正在那瑪夏國中任教，月薪4萬2千元。謝偉軍說，市府協助退役選手找出路，有機會進國中幫忙培養體壇生力軍，別具意義。

鄭孟洳要求運發局與勞工局合作，規畫培養體育選手第二專長，取得專業證照，肩負基層選手培育重責的教育局，更應妥善研擬相關課程，讓選手得以安心接受培訓。

左營高中陳佑萱入選擊劍亞錦賽國手，是國內現代五項最佳運動員，陳參加高雄市運動發展基金111年競技運動選手登峰計畫，她表示，登峰計畫對訓練有幫助，選手出賽最怕的就是受傷，健康是選手的基礎，也很需要防護員。

對於運動人才的出路，侯尊堯說，正在蓬勃發展中的運動中心是可行途徑，運動中心會有許多在地人力需求，有與大學端溝通，建議透過考證照等方式培訓專長，運動中心是體育人才能揮灑的藍海。

樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系主任許龍池說，黃金計畫、登峰計畫外，體育發展還有許多問題待解，像高雄市體育班原是全國最多，目前已逐漸降班；四級學校銜接問題，也影響到縣市體育發展。

運動 高雄市 體育

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