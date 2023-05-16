屏公車月票299吃到飽 最快6月上路

屏東縣長周春米昨到議會做施政報告，談全人照護、上任三大新政，包含成立長照處、發生育津貼每胎2萬、推行動復能車。周預告，屏東縣即將推境內公車暢遊299月票，最快6月上路。

縣議員許展維質詢指，縣民到外縣市通勤需求大，關注縣府有何具體政策？周春米說，高雄、台南、屏東有推跨域999月票，針對縣內使用者，部分鄉親習慣搭客運，有些人是客運、台鐵都用到，評估整體條件，若僅單純搭客運，可適用通勤月票299元吃到飽，若加上台鐵就是399元。

縣府交旅處說，屏東公車暢遊299元方案最快6月上路，搭配台鐵部分，牽涉台鐵設備整合，399方案與南高屏跨域999月票，兩者最快7月啟用。

周春米上任141天，她提到，屏東老年人口19.6萬人，主政百日內成立長照處、行動生活復能車深入社區。感謝前縣長潘孟安顧好財政，即日起發放生育津貼每胎2萬元，可溯及到今年1月1日出生新生兒。

周也談產業布局，強調「投資屏東正對時」，3個園區創造8500個就業機會，產值550億元，打造產業聚落，能吸引更多人來屏東。

國民黨議員曾義雄質疑縣府成立長照處太急促，追加減預算26億元用墊付款項，不尊重議會。屏東榮總床數450床，現在只開150床，批縣府好大喜功。

周春米回應，上任後與時間賽跑，預算支付依預算法規辦理追加減；希望有準醫學中心跨過高屏溪，屏東榮總重視急重症服務，醫院建置過程不易，會持續溝通。