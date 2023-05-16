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盼馬高復航 5天收3千份連署

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄報導
馬祖文化傳播交流協會近日發起「馬祖-高雄航線」復航連署，除在馬祖當地開設實體連署站，也可透過填寫網路表單方式表達支持。圖／李問提供
馬祖文化傳播交流協會近日發起「馬祖-高雄航線」復航連署，除在馬祖當地開設實體連署站，也可透過填寫網路表單方式表達支持。圖／李問提供

馬祖與高雄兩地航線曾在2004年10月開航，因客源不足，隔年便取消。本島要前往馬祖，搭機要從台中、台北出發，南台灣不少人在馬祖工作，或馬祖人到高雄求學等，通常要先到北部，增加不少時間、交通成本，也流失觀光商機。馬祖文化傳播交流協會近日發起「馬祖-高雄航線」復航連署，短短5天已獲3000份連署書。

民進黨連江縣黨部主委李問擔任馬祖文化傳播交流協會理事，今年3月間曾到高雄拜訪議長康裕成、高雄市觀光局長高閔琳等人，討論「馬祖-高雄航線」復航一事，也聽取高雄地方意見。

李問提到，馬祖與高雄航線中斷18年，近年馬祖每年觀光客達近30萬人次，市場已不可同日而語，加上兩地居民就業、就學需求增加，透過連署展現力量，盼航空公司聽見民意，加速評估腳步。

馬祖觀光旺季是4至6月，持續到10月都有不少台灣旅客到馬祖。李問表示，馬祖設籍人口約1萬3千人，長期居住者占一半，整年觀光客累計達30萬人次，本島飛馬祖航空公司有立榮、華信2家，地方滿心期待馬祖、高雄航線能盡快恢復，創造多贏。

高雄黃姓公務員曾外派到馬祖服務，他說，從高雄先到台北，再從松山機場飛馬祖，交通加等待時間至少6小時，若有高雄飛馬祖航班，航程1小時到達，時間成本差很大。他認為，開航就能創造需求，運量有一定潛力。

連署一事獲回響，民代紛紛透過臉書表達支持，立委趙天麟說，復航至少有3大好處，包含在馬祖工作或生活的南台灣鄉親，出差工作與返鄉探親更順暢；提高南台灣居民到馬祖觀光意願，開拓旅遊市場；增加馬祖及高雄雙邊物流市場，直送馬祖淡菜前進南台灣。

馬祖 航線

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