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海龜誤觸海底覆網死亡 澎湖清漁網近700公斤

中央社／ 澎湖縣15日電

澎湖西嶼赤馬海域珊瑚礁區，遭廢棄漁網覆蓋，有綠蠵龜誤觸漁網死亡。澎湖縣農漁局日前委託海底覆網清除團隊，一連2天完成清除，海底覆網面積達半個籃球場大，重量足足有近700公斤。

澎湖縣農漁局今天表示，12日接獲有潛水民眾通報，指在西嶼赤馬海域珊瑚礁區有遭廢棄漁網覆蓋，網具上纏繞一具死亡多時且腐敗綠蠵龜屍體，廢棄漁網面積幾乎有半個籃球場大，由於範圍過大，只好透過臉書來求助清除。

農漁局委託海底覆網清除團隊，13、14日執行清除，在水深約5公尺處發現大件覆網，打撈回岸上秤重近700公斤，清除過程中還發現海底覆網對海洋生態影響、動員清除，才能逐步減少廢棄漁網累積，維護海洋棲地。

針對漁網等海廢清除，海洋保育人員指出，最好處理方法就是潛水人員水下精準移除。此方式優點是可避免網具移除時對於生物礁體造成大範圍傷害、避免網具殘骸部分遺留狀況、同時可觀察記錄生物礁共棲生物及生態環境現況。此外透過儀器協助提升海底廢棄物搜尋精準度，讓水下工作人員在有限時間內增加搜尋範圍。

澎湖縣政府近年來委託水下人員精準打撈海底廢棄漁網，地點在鎖定澎湖周邊海域珊瑚礁區、人工魚礁區。不過，受限人力與專業，僅能依受託廠商提供相關佐證資料，以及清除覆網數量來評估工作執行成效。

澎湖縣 珊瑚

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