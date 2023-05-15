夏天到冷氣幾度才可以開？屏教育處長：28度、不限月份

屏東縣長周春米今在議會施政報告，縣議員李世斌質詢時，幫學生提問，班班有冷氣，屏東縣3月溫度到30度，班長每天看溫度計溫度顯示，到底是30度、還是28度才能開冷氣，兩派人馬在爭執。教育處長劉育忠說，氣溫28度可以開冷氣、不限月份。

李世斌今議會質詢說，他今幫小朋友發言， 3月屏東溫度曾到30度，全縣冷氣裝完了，有的教室是由班長看溫度計，到底幾度可以開冷氣，28度、30度，兩派人馬爭執，當30度時，班長冷氣一開，全班歡呼。

李世斌說，冷氣是幾度才能開？有沒有月份限制？小朋友也提到，老師有交代班上沒有人時冷氣要關掉，但小朋友經過老師辦公室，卻發現老師辦公室沒有人，但冷氣卻還在吹。

縣長周春米答覆，舒適安全環境提升學習效率，中央支持下，建設班班有冷氣，28度，有需求可以開冷氣。開冷氣考量電費支出，電費是學校校務基金支出，每個學校地理條件、環境需求不同，會再確認，是否因地制宜或是統一規範。

教育處長劉育忠今在議場回覆，溫度28度就可以開冷氣、不限月份，電費除了中央補助外，不夠的錢縣府支付。