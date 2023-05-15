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屏東縣生育津貼發2萬元 議員蔣月惠喊出一胎補助20萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今起開始申請生育津貼2萬元，縣議員蔣月惠（左）議會質詢時喊出一胎補助20萬元。圖／取自屏東縣議會直播
屏東縣今起開始申請生育津貼2萬元，縣議員蔣月惠（左）議會質詢時喊出一胎補助20萬元。圖／取自屏東縣議會直播

屏東縣長周春米上周宣布本月15日起發放生育津貼補助每胎2萬元，溯及1月1日出生新生兒，戶政事務所詢問電話接不完，今起開始申請，已有不少人申請。縣議員蔣月惠今在議會質詢喊出，2萬元太少了，建議1胎20萬元，馬上上全國新聞。

周春米今到議會施政報告，許多議員關注縣府發放生育津貼政策，蔣月惠喊出，2萬元太少，一胎發20萬元，這樣大家都會去結婚，馬上會上全國新聞。周春米則回，每胎20萬元，聽起來很開心，但預算從8千萬提高到8億元，這部分要努力，「感謝議員一直設想讓我可以上全國新聞」。

民進黨議員梁育慈說，屏東縣是全台最後發放生育津貼的縣市，若再加上縣內33鄉鎮市生育津貼補助，以她設籍的屏東市生育津貼補助1.5萬元，這樣可以領到3.5萬元，縣內有5個鄉鎮第1胎補助3萬元，再加上縣府2萬元，這5個鄉鎮就有5萬元補助，甚至高過台北市的4萬元。

梁育慈說，肯定縣府發生育津貼政策，但單項式補助效益不大，應配合相關托育、托嬰的育兒政策，外界都說前縣長潘孟安是長照王，建議周春米要走出自己的路，「當生育王、育兒王」。

縣議員洪明江認為，不是發生育津貼就可以解決少子化問題，發現金給人民是最差的政府，應讓人民買得起房，工作穩定，相信就有人願意生養，希望台灣不要成為「獎金國」。

屏東縣今起開始申請生育津貼2萬元，縣議員蔣月惠（站者）議會質詢時喊出一胎補助20萬元。記者劉星君／攝影
屏東縣今起開始申請生育津貼2萬元，縣議員蔣月惠（站者）議會質詢時喊出一胎補助20萬元。記者劉星君／攝影

生育 議員

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