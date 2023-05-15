屏東縣發放生育津貼2萬元 首日258人申請 1個月內入帳

屏東縣長周春米日前宣布5月15日起縣府補助新生兒育兒津貼兩萬元，溯及到今年1月1日，消息一出後，討論度大增，今天首日就有258人申請，縣府民政處表示，申請後1個月內入帳。縣府生育津貼與鄉鎮市生育津貼可以同時領，不衝突。

民政處指出，縣府補助生育津貼今起開始申請，可以溯及到今年1月1日，統計今年1到4月新生兒人數，1月有339人、2月288人、3月362人、4月286人，共有1275人。

屏東縣府生育津貼，申請規定是父或母已設籍並實際居住屏東縣滿1年，中途未遷出，申請持續設籍者即可申請，申請期限是出生次日起六個月內。由於一月出生要在半年內申請，等於到6月前要申請，否則喪失申請資格。

屏東市戶政事務所指出，1月新生兒部分，會在申請日快截止前，列冊追蹤，提醒尚未申請的家長盡快來申請，掌握自身權益。

今天來申請的一名新手爸爸說，女兒在今年2月出生，還在符合申請資格內，下午趕緊請假來申請。會不會因為兩萬元誘因，再生一胎？這名爸爸說，不會，育兒孩子的成本太高了。