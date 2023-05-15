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屏東縣發放生育津貼2萬元 首日258人申請 1個月內入帳

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今起開始申請生育津貼補助2萬元，可溯及到今年元旦，首日有258人申請。圖／屏東縣府民政處提供
屏東縣今起開始申請生育津貼補助2萬元，可溯及到今年元旦，首日有258人申請。圖／屏東縣府民政處提供

屏東縣長周春米日前宣布5月15日起縣府補助新生兒育兒津貼兩萬元，溯及到今年1月1日，消息一出後，討論度大增，今天首日就有258人申請，縣府民政處表示，申請後1個月內入帳。縣府生育津貼與鄉鎮市生育津貼可以同時領，不衝突。

民政處指出，縣府補助生育津貼今起開始申請，可以溯及到今年1月1日，統計今年1到4月新生兒人數，1月有339人、2月288人、3月362人、4月286人，共有1275人。

屏東縣府生育津貼，申請規定是父或母已設籍並實際居住屏東縣滿1年，中途未遷出，申請持續設籍者即可申請，申請期限是出生次日起六個月內。由於一月出生要在半年內申請，等於到6月前要申請，否則喪失申請資格。

屏東市戶政事務所指出，1月新生兒部分，會在申請日快截止前，列冊追蹤，提醒尚未申請的家長盡快來申請，掌握自身權益。

今天來申請的一名新手爸爸說，女兒在今年2月出生，還在符合申請資格內，下午趕緊請假來申請。會不會因為兩萬元誘因，再生一胎？這名爸爸說，不會，育兒孩子的成本太高了。

民政處指出，生育津貼補助申請會在一個月內入帳。與33鄉鎮市的生育津貼可同時領，不衝突。縣內有5個鄉鎮首胎可領取3萬元，分別是高樹鄉、里港鄉、琉球鄉、恆春鎮與滿州鄉，這五個鄉鎮的民眾，再加上縣府2萬元，首胎的生育補助可以領取最高5萬元。

屏東縣今起開始申請生育津貼補助2萬元，可溯及到今年元旦，首日有258人申請。圖／屏東縣府民政處提供
屏東縣今起開始申請生育津貼補助2萬元，可溯及到今年元旦，首日有258人申請。圖／屏東縣府民政處提供

生育補助 新生兒

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