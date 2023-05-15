屏東自來水普及率全國吊車尾 地方籲加速布建度大旱

屏東自來水普及率全國吊車尾，地下水汙染情形逐年加重，適逢乾旱井水枯竭，延管工程勢在必行，立委鍾佳濱今天邀水利署、台水公司及屏北各鄉鎮長在鹽埔鄉公所針對自來水普及化研商，鍾佳濱說，屏東自來水普及率僅65％，鹽埔鄉僅3％是全縣最低，若要趕上全國平均值還需百億元預算。

鍾佳濱指出，屏東自來水普及率距離全國平均95.22%，還有30%差距，未來至少需要100億元的經費，才能達到與全國一致的水準，主計總處已允諾只要工程進度達標，一定支持相關經費。

屏東因地下水豐沛，民眾鑿井抽水容易，影響裝設自來水意願，自來水普及率低，今年適逢大旱，地下水抽取不易，民眾爭取設置自來水；鹽埔鄉長呂家萱表示，現因旱象用水緊縮，鄉公所常接獲鄉民抱怨抽不到水，盼相關單位挹注經費，早日完成自來水系統建置。

里港鄉長徐國銘指出，里港地下水汙染逐年加重，民眾抽水送檢發現有重金屬汙染問題，提升鄉民接管意願，加上乾旱導致水資源枯竭，自行鑿井需花費6萬到10萬元，還要排隊申請水權，曠日費時，盼相關單位加速延管工程。

台水公司統計，截至去年12月底，內埔鄉自來水普及率僅7.02%，23村有18村沒有自來水，現已提升至10.25%；鹽埔鄉12村尚有8村無自來水系統，全鄉供水普及率去年底只有1.79%，目前提升到3.04%；至於里港鄉去年底為1.09%，全縣最低，但近期已攀升到38.45%。