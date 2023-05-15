高雄繩索救援隊赴法參賽 盼多與國際經驗交流

高雄繩索救援隊將前往法國普羅旺斯參與Grimpday國際繩索救援大賽，目前正把握時間加緊演練。市長陳其邁今天前往慰勉，並盼此次出國比賽，能與其他國際團隊有珍貴的經驗交流。

陳其邁今天下午到消防局楠梓訓練中心，為即將於21日前往法國普羅旺斯參與Grimpday國際繩索救援大賽的高雄繩索救援隊（Kaohsiung Rope Rescue Team；簡稱KRRT）的選手們加油打氣。

陳其邁並送每名隊員長途飛行時能充分休息的飛機枕及加菜金，希望大家睡好吃好。KRRT領隊孔垂翔也回贈紅色隊服，期許此次出賽能再度為國爭光。陳其邁也接著至搜救犬馴養中心關心搜救犬訓練情形及犬舍環境，並與狗狗們互動。

消防局表示，高雄繩索救援隊由31名熱衷繩索救援技術的消防人員組成，2015年成立以來賽績亮眼，國內外賽事多次獲得第一名及特優殊榮；更曾在2019年的Grimpday賽事中，從30個隊伍18個國家脫穎而出，榮獲世界第一。

此次2023年Grimpday賽事共4天賽程，比賽情境採現場出題，均是模擬待救者處於人員無法徒步接近的地方，或是發生墜落等意外時，由各參賽隊伍現場判斷並選擇適當的救援戰術，極為考驗整體隊伍默契及技術。

距離出國僅剩約一週，高雄繩索救援隊目前正把握時間加緊演練。今天現場除展示超高難度「沙洲受困T型救援系統」外，領隊孔垂翔也向陳其邁介紹繩索救援最常用的「繩索垂降系統」及「省力滑輪系統」，動作技術俐落到位。

陳其邁表示，雖然高雄的實力很好，但仍舊希望大家放輕鬆去交流經驗，不用拘泥名次，希望此次出國比賽，能與其他國際團隊有更多的經驗交流才是重點。

Grimpday賽事為世界性的繩索救援盛事，堪稱繩索救援界的奧林匹克，每年均吸引世界各國隊伍參加。