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馬祖鄉親發起連署 推動恢復往返高雄航線

中央社／ 高雄15日電

馬祖與高雄兩地航線曾於2004年10月開航，後因客源不足，隔年取消航線。馬祖文化傳播交流協會近日在馬祖各地發起連署，並希望將收集而來的鄉親意見向政府單位反映推動復航。

馬祖文化傳播交流協會日前在臉書（Facebook）發文表示，馬祖往返高雄航線曾於2004年10月開航，後因客源不足，隔年就取消航線。如今馬祖觀光客數量已邁向每年近30萬，還有許多南台灣鄉親在馬祖工作，甚至定居在馬祖。

馬祖文化傳播交流協會指出，目前馬祖航線只有飛往台北及台中，使南台灣鄉親無論是因為工作出差、探親返台，或是觀光旅遊等，都必須要輾轉乘車才能搭上飛機。不只耗費許多時間，也增加不少經費成本。

為此，馬祖文化傳播交流協會發起「馬祖-高雄航線」的復航連署向馬祖鄉親收集意願，也向台灣民眾統計搭乘馬祖與高雄兩地航線意向。之後會將民眾意見向政府單位反映，推動馬祖與高雄兩地航線復航，開設雙邊定期航線。

馬祖文化傳播交流協會表示，近日前往南竿介壽獅子市場擺攤，遇到許多馬祖鄉親反映，自己有親友、小孩在高雄就業或讀書，每次輾轉乘車真的很不方便，希望能趕快復航開通。

馬祖文化傳播交流協會指出，馬祖與高雄兩地航線有3大好處，包括在馬祖工作或生活的南台灣鄉親，出差工作與返鄉探親能更順暢；提高南台灣鄉親來馬祖觀光意願，開拓馬祖的旅遊市場；增加馬祖及高雄雙邊物流市場，直送馬祖淡菜前進南台灣。

馬祖 航線

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