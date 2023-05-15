陳其邁語出驚人「要死大夥一起死」 玩笑話為了這檔事

高雄繩索救援隊即將於5月21日遠赴法國參賽，市長陳其邁今慰勉隊員說，不用刻意拿第一，輕鬆參賽，以交流經驗為先；陳致詞時開玩笑指，立委劉世芳問他是否要一起爬看看，陳回「大家爬他就爬，成功一起成功，要死大夥一起死」，語畢引起哄堂大笑。

高雄市長陳其邁今天下午前往楠梓訓練中心慰勉隊員，陳致詞時，指前來慰勉出國比賽的高雄繩索救援隊出國比賽，話鋒一轉指剛才他走進來時，劉世芳委員問他，「等一下要不要爬？」他的回應是，「大家爬的話他就爬，成功大家一起成功，要死大家作伙死，同甘共苦」，語畢引起哄堂大笑。

陳指出，特地為特搜隊參賽隊員加油打氣，因為極端氣候，還有高雄的幅員面積遼闊，他舉例，110年在茂林區救援，瀑布高度大概有80公尺，也是高雄市特搜隊平常的一個訓練，能夠因應各種不同的一些狀況，平時做好準備，在救援的能量、支援非常重要。

陳說，今年高市消防局也通過消防署的國際搜救能力認證，可參與整個國際救援，相信持續不斷的做好準備，對人民生命財產的安全可以說是最大一個保障。

一行人現場觀看繩索救援隊示範救援情境，由孔垂翔教練解說，隊員示範沙洲以繩索救援受困者、繩索攀降地面、救援犬訓練等狀況，獲得滿堂彩。

陳會後在現場勉勵隊員說，參賽心情放輕鬆，主要是交換經驗，祝福大家一路平安，不小心拿第一，但也不用刻意，雖然實力很好，就放鬆交流一些經驗，因為極端氣候，高雄地形非常複雜，有海有山，養兵千日用在一時，不是在比賽，是在救援，多一些經驗非常好，幫大家加油打氣。

高雄繩索救援隊參賽名稱為「Grimpday」，意為救援日，今年已邁入第16屆，此次首次移師到法國普羅旺斯將進行4天比賽，將模擬以繩索救援受困傷患情境，評核重點有戰術指令、隊伍默契、體力、操作安全、細膩度、操作時間及傷患的醫護及舒適度。