記取中捷工安教訓 高市工地塔吊作業防災宣導

台中捷運工安事故，工地塔吊作業成為關鍵。高市勞工局今天舉辦防災宣導，針對塔式起重機，邀請專家講授並探討組拆、吊掛作業安全及性能檢查要領，以確保職場與公眾安全。

勞工局今天在勞動檢查處舉辦「加強營造工地起重機組拆及吊掛作業危害預防宣導會」，召集工地負責主管、起重工程業者與操作人員共167人參加。勞工局新聞稿表示，職場安全與公眾安全息息相關，尤其是營建工程作業常緊鄰民宅、道路或各公共場域，各項作業應充分落實危害辨識，不僅是職場內部，更要擴大公眾層面，且應建置作業許可與關鍵作業安全查驗機制。

專業廠商說明，塔式起重機組拆作業應先於地面預組，取得吊掛重心與平衡點，並做吊掛點記號，各項作業前應實施指差確認，為避免疏漏關鍵步驟，應於安裝或拆除過程，透過管制表逐項確認加以執行各作業步驟；塔吊作業區域應設立管制區，加強管制禁止人員靠近。作業人員務必遵守塔吊組配、爬升、拆卸安全方法及標準程序執行作業。

中華民國工業安全衛生協會指出，鋼索安全檢查易於吊掛作業中被忽略，雇主及作業人員應落實檢查確保鋼索於捲筒、槽輪運行情況；是否有亂捲或磨耗等缺陷，及驗證鋼索規格與緊結方法是否符合規範。

勞檢處長郭清吉說，塔式起重機在組裝、拆卸、爬升工作中要避免重大安全事故，相關作業人員要經嚴謹專業訓練，且應確實依標準作業程序進行組裝操作，必須認真負責，絕對不能存僥倖苟且心理。

勞檢處近期也將加強責成營造業者與工地負責人，負起相關起重吊掛作業安全指揮監督與進場管制責任，對於使用或鄰接道路從事吊掛作業時，應遵守道路交通安全規範；也將協調代行檢查機構，針對起重機本體結構及安全性能進行抽查，以維護機械設備安全。

塔式起重機危害案例，不外人為過失、操作不當、保養維修不良、機械故障、裝配不妥與惡劣天候所造成物體飛落、倒塌崩塌、墜落、被撞與捲夾等事故。雇主預防災害重點，應優先認知及辨識各種可能危害因素，針對潛在肇災環節落實定期檢查、自動檢查與作業檢點外，應強化操作人員教育訓練與作業管理。

依勞工局分析災害肇因，如鋼索斷絲、斷股未於自動檢查及時發現、更換；過捲預防裝置失效，吊鉤觸及起重伸臂端部致鋼索斷裂引發事故；未按安全標準進行組裝、拆卸或爬升程序，導致起重機倒塌；未採正確吊掛方式並確實於荷重範圍實施吊掛作業；及未因應惡劣天候加強應變措施。