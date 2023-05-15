暢遊屏東縣推299、399月票 周春米：最快6月上路

屏東縣長周春米今議會施政報告，縣議員許展維質詢說，屏東縣民到外縣市通勤多，對於南高屏的通勤月票有無具體政策？周春米說，高雄、台南、屏東是推出999月票。另外屏東縣境內有推出公車暢遊299、屏東無限暢行399元，縣內299月票預計最快6月上路。

周春米說，提升公共運輸，去年選舉時成為熱門政策，大家齊心討論。屏東縣長期以來，鐵路軌道上沒有全面，大多都是客運，通勤高雄、台南也不在少數。跨域的高雄、屏東、台南，可以搭台鐵、客運，跟其他相關運輸，每月999元。

周春米說，屏東縣境內部分，有些鄉親只搭客運，有些鄉親客運、台鐵都會使用，針對屏東條件，民眾使用需求，若只有單純搭客運公車，通勤月票每月299元吃到飽。若要搭配台鐵，加上100元，就是399元。

縣府交旅處表示，屏東公車暢遊每月299元，縣內搭乘公車、客運每月299元，最快6月可以上路。另外推出屏東無限暢遊，除了公車、客運外，還包括鐵路，每月399元，此方案牽涉台鐵設備整合，與南高屏跨域999月票，最快要7月才能上路。