高雄洲際酒店募百名美食星探 有機會入住總統套房
高雄洲際酒店以新加坡知名美食中心Hawker Center為名的「好客」餐廳，預計6月2日開幕，酒店今起在官方粉專公開招募百名美食「星」探，入選者將獲邀參加6月1日開幕暖身派對，品嘗道地星馬風味料理，亦有機會抽到新加坡洲際酒店住宿券、高雄洲際酒店總統套房住宿等豐厚獎項。
高雄洲際酒店籌畫近兩年的「好客」南洋風餐廳，邀曾效力於新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店的黃偉飛擔綱主廚，他將運用近20年的烹調功力演繹東南亞料理，也精選洲際永續農場作物及在地食材，設計符合高雄氣候及飲食習慣的好料。餐廳內空間設計呈現星國風情，為用餐民眾增加漫遊獅城的臨場感。
為迎接好客餐廳開張，洲際酒店今天公開招募百名美食「星」探，即日起至5月26日依活動貼文(https://ic-kaohsiung.com/HAWKERPOST)公佈報名辦法，入選者可參加暖身派對，品嘗星洲麥片蝦、海南雞飯、沙嗲烤串等星馬風味料理，暢享冰釀啤酒、恐龍可可飲等消暑飲品，評選人氣菜單排行榜。
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