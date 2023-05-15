高雄洲際酒店募百名美食星探 有機會入住總統套房

高雄洲際酒店以新加坡知名美食中心Hawker Center為名的「好客」餐廳，預計6月2日開幕，酒店今起在官方粉專公開招募百名美食「星」探，入選者將獲邀參加6月1日開幕暖身派對，品嘗道地星馬風味料理，亦有機會抽到新加坡洲際酒店住宿券、高雄洲際酒店總統套房住宿等豐厚獎項。

高雄洲際酒店籌畫近兩年的「好客」南洋風餐廳，邀曾效力於新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店的黃偉飛擔綱主廚，他將運用近20年的烹調功力演繹東南亞料理，也精選洲際永續農場作物及在地食材，設計符合高雄氣候及飲食習慣的好料。餐廳內空間設計呈現星國風情，為用餐民眾增加漫遊獅城的臨場感。