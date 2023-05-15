周春米首次施政總報告 3大新政打造屏東希望城市

屏東縣長周春米上任後首次施政總報告，周春米會中提出深化全人照顧、建設產業全面啟動、打造屏東品牌等3大新政，期盼延續安居樂業，共創希望城市。

周春米今天赴屏東縣議會進行上任後的首次施政總報告，全程約40分鐘，配合簡報，細數上任後100天內成立長照處、推出行動生活復能車、發放生育津貼2萬元等，並強調要依循深化全人照顧、建設產業全面啟動、打造屏東品牌等3大新政主軸，共創屏東希望城市。

談及推進建設全面啟動，周春米強調，屏東科學園區即將動工，屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區、屏東熱帶農業產業園區皆已動工興建中，增加超過8500個就業機會，現在投資屏東正是時候，同時也凝聚產業聚落，讓更多人願意回來屏東。

周春米說，重大建設和基礎建設必須同步推進，屏東農漁升級拚內外銷、爭取冷鏈以及海水供應站，加上各鄉鎮道路、排水設施持續完成、北中南文化建設興建、公共運輸升級，點線面同步提升城鄉機能。

周春米提及，透過文化觀光行銷城市，從陸海空認識屏東，打造屏東城市品牌，成為旅遊、移居首選。