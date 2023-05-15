周春米施政報告三大新政全人照護 藍議員批新政急促

屏東縣長周春米上任141天，今到議會施政報告，從全人照護、上任三大新政，成立長照處、發生育津貼每胎2萬、行動復能車。藍營議員陳揚給周春米打60分，籲行政效率要上緊螺絲；議員曾義雄批周好大喜功，急促設長照處、屏榮總床數450床，現僅開150床；綠營議員梁育慈提醒，生育津貼良善，但要健全托育。

周春米施政報告表示，上任後重視全人照護，屏東老年人口19.6萬人，百日內成立長照處、行動生活復能車深入社區，與長輩接觸，強化公共衛生。感謝前縣長潘孟安財政紀律，今起發放生育津貼每胎2萬元，可溯及到今年1月1日出生新生兒。

周春米從產業談起，「投資屏東正對時」，屏東三個產業園區，屏東科學園區，占地100公頃，產值460億，提供就業機會6200個，明年招生屏科實驗中學、還有已發包的國際棒球場興建。六塊厝產業園區，占地19.6公頃，提供1000個就業機會。熱帶農業特色產業圈占地29.01公頃。三個園區創造8500個就業機會，產值550億元，凝聚產業聚落，讓更多人願意回來屏東。

周說，屏東榮總去年營運。義大醫院興建中，預計2025年5月啟用，恆春旅遊醫院興建新醫療大樓，要求在今年6、7月完工。部立屏東醫院新建醫療大樓，「延續安居樂業、打造希望城市，深化全人照顧，打造發光發亮屏東品牌」。

國民黨議員曾義雄說，成立長照處太急促，追加減預算26億元卻用墊付款項，不尊重議會。屏東榮總床數450床，現在只開150床，病床開設要有護理師，護理師人力缺乏，區域醫院恐面臨關床，影響就醫權利，縣府「好大喜功」，不要以為有教學中心醫院成立，屏東醫療水準就會提高。

周春米表示，上任後與時間賽跑，預算支付依預算法規辦理追加減；希望能有準醫學中心跨過高屏溪，屏東榮總重視急重症，醫院建置不是那麼容易，榮總營運會持續與院方聯繫，符合鄉親需求。