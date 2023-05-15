快訊

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南國表藝節戶外沉浸式展演 接連3周精彩上演免票入場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
斜槓青年創作體演出。圖／屏東縣府文化處提供
斜槓青年創作體演出。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府舉辦「南國表藝節」，今年力推10場環境劇場演出，繼5月13日好劇團在佳冬的移動式展演，讓觀眾為之驚豔；5月27日起連續三個周末，斜槓青年創作體、狂夢藝術、闖劇場，將接連在屏東遺構公園、屏東縣民公園、邱姓河南堂忠實第，帶來耳目一新的沉浸式展演，免票入場。

文化處表示，南國表藝節以「在牆外」強調打破劇場空間、讓表演遍地開花的概念，結合近年屏東陸續修復的自然環境與建築，化為表演場域，邀請全台灣傑出的藝文團隊，融入地景地貌，創造獨屬南國特色作品，讓觀眾不只是看了一場精彩演出，更能感受在地的人文歷史。

斜槓青年創作體《博愛路202號 蔡女士收》，5月27日上午10時30分及下午4時30分、5月28日上午10時30分，在遺構公園展開3場演出，從一間在地的雜貨店出發，結合在地故事，穿越時空讓家人再相聚，於虛實交錯的空間中，絕妙上演。

狂夢藝術以中西方文化風格為底蘊，搭配魔術、當代舞蹈、雜耍特技等新馬戲之元素相互融合。6月3日晚間7時、6月11日下午4時30分，於縣民公園演出《吃顆蛇膽蘸點糖》以殺蛇溪的歷史作為想像源起，結合在地歷史、常民生活發展及故事，融入當代馬戲，帶給觀眾全新感受。

闖劇場近年備受矚目新生代編舞家黃懷德創立，闖劇場《扮仙》以傳統扮仙活動為發想，當時空背景轉換，先進的時代下，有沒有可能也有了《性別平等的神》來祝福臺灣社會呢？6月10日、11日晚間7時在邱姓河南堂忠實第邀您一起大開眼界。

環境劇場從4月蒂摩爾古薪舞集演出，5月唯一一場巴士沉浸式展演之旅，由好劇團帶領觀眾，於蕭家古厝、萬建古碉堡等移動式展演，來自北部觀眾說「看完表演，對佳冬的理解更加深刻，有機會要再來。」

文化處說，除了戶外演出，也邀請國內外首屈一指的表演團隊至屏東藝術館、屏東演藝廳展演，於Opentix兩廳院文化生活選購2場以上即可享75折優惠。屏東藝遊卡會員購票達2張，還可受邀參與專屬音樂茶會活動。

闖劇場「扮仙」。圖／屏東縣府文化處提供
闖劇場「扮仙」。圖／屏東縣府文化處提供
好劇團上周六在佳冬崇道新村演出。圖／屏東縣府文化處提供
好劇團上周六在佳冬崇道新村演出。圖／屏東縣府文化處提供
狂夢藝術劇照。圖／屏東縣府文化處提供
狂夢藝術劇照。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 劇場

延伸閱讀

5月18日國際博物館日 屏縣推博物館騎遇之旅

掌握茶席三技巧 金執獎金茗獎精神總錦標獎落大葉大學

屏東鄉公所獸醫、秘書疏於保護吹哨者身分 遭廉政署瀆職送辦

屏東3D鐵人體驗嘉年華 超輕航機同乘明天中午開放預約

相關新聞

南國表藝節戶外沉浸式展演 接連3周精彩上演免票入場

屏東縣政府舉辦「南國表藝節」，今年力推10場環境劇場演出，繼5月13日好劇團在佳冬的移動式展演，讓觀眾為之驚豔；5月27...

高雄「興邦安居」2期招標 前鎮區再將添近千戶社宅

高雄「興邦安居」第1期社宅工程去年11月底決標後，第2期工程也將招標，預計2028年完工，可再提供約960戶社會住宅。含...

運動員未來在哪？議員促制定屬於高雄的黃金計畫

運動員退出競技舞台後，往往面臨職涯的銜接挑戰，高雄市議員鄭孟洳質詢指，高雄市運發局利用運動發展基金推出「高雄市優秀奧、亞...

影／洗水帶10分變10秒！ 養豬班助消防員不再腰酸背痛

台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」，給台東縣關山消防分隊，助消防員結束打火勤務後，不必再為清洗水帶洗到「腰酸背...

高雄推「厚禮數-駁二好店」優惠 單筆滿額享現金折抵

高雄駁二藝術特區今天起至8月15日，推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動，民眾至駁二園區指定店家，當日單筆消費滿額即可享現金...

茂林原鄉族人：沒自來水 怎讓青年返鄉

高雄林姓男子住茂林區萬山里，他望著家中水龍頭，感嘆苦盼多年還等不到乾淨的自來水，他說，如果連用水都有困難，如何鼓勵青年返...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦