高雄「興邦安居」2期招標 前鎮區再將添近千戶社宅

高雄「興邦安居」第1期社宅工程去年11月底決標後，第2期工程也將招標，預計2028年完工，可再提供約960戶社會住宅。含興邦安居2期工程及草衙安居工程在那，高雄前鎮區內3大社宅戶數將多達1861戶。

高雄「興邦安居」社宅第2期統包工程招標作業，即日起上網公告至6月20止。國家住都中心指出，興邦安居2期社宅基地位在前鎮區凱福街、凱興街及凱誠街，三面臨路且步行1分鐘即可到五甲公園，鄰里休憩綠資源豐富。另步行10至15分鐘可達高雄捷運凱旋站及輕軌凱旋瑞田站，車行8到11分鐘可達前鎮渡輪站及高雄國際航空站。

這批社宅建案預計興建960戶，含套房、2房及3房等房型，規畫設置身心障礙生活重建機構，將提供高雄身心障礙者良好環境。

高雄市「興邦安居」社宅第1期工程去年11月30日決標，由中麟營造、林可揚博士建築師事務所統包團隊得標，將蓋3棟地下2樓，地上14樓住宅大樓，含括單人套房 364 戶，2房247戶，3房52戶，並附設托嬰中心，預計2027年完工。

另前鎮「草衙安居」也在去年11月底決標，由后里營造、巨匠電氣工程、大渡城鄉建築師事務所統包團隊聯手打造，地點位在前鎮區新生路及天后街路口，鄰近高雄港及前鎮漁港，距小港機場約15公里，捷運中央公園站約8公里，周邊公園、學校、百貨商場一應俱全，將規畫店鋪、日間照護公益社福設施。