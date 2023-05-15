運動員未來在哪？議員促制定屬於高雄的黃金計畫

運動員退出競技舞台後，往往面臨職涯的銜接挑戰，高雄市議員鄭孟洳質詢指，高雄市運發局利用運動發展基金推出「高雄市優秀奧、亞運選手轉任運動教練聘用補助計畫」，迄今獲聘任的選手僅有1人，政策有檢討空間。運發局長侯尊堯表示，此計畫有一定門檻，也須考量少子化、學校端需求等，尚有其他對象正在洽談，會繼續努力。

2006年在杜哈亞運獲銅牌的舉重國手謝偉軍是透過「高雄市優秀奧、亞運選手轉任運動教練聘用補助計畫」聘任的第一人，目前正在那瑪夏國中任教，享有專長教練待遇。

鄭孟洳表示，運發局業務報告寫入績優選手獎勵制度、成績、運動中心等，對關於運動員未來整體規畫卻未著墨，運發局與教育局對運動選手的職涯發展規畫有待加強，鄭要求運發局應主動與勞工局合作，規畫培養體育選手第二專長，取得專業證照，辦理職涯探索工作坊與課程。肩負基層選手培育重責的教育局，更應妥善研擬相關課程，幫助基層選手進行生涯規畫與職涯探索，讓選手們得以安心接受培訓，努力締造個人佳績。

「扎根運動產業，讓高雄囡仔找到自己的舞台！」鄭孟洳提到，全國中等學校運動會4月剛落幕，高雄市代表隊奪牌數雖然有微幅增加，但奪牌總數連續3年落於六都倒數第二，運動選手的養成不易，許多單項運動的基層選手面臨資源不足窘境。

鄭舉角力運動為例，高雄代表選手在今年全中運抱回3金2銀2銅佳績，訓練場地竟是硬體設備欠佳的老舊校舍，海青工商體育組長為了幫來自外地且經濟弱勢的學生們節省生活費用，向兒子商借舊公寓，提供選手免費住宿，在資源有限困境下，教練與老師們出錢出力讓學生得以安心訓練。

鄭直言，高雄近幾次在全國運動會、全中運、全民運等全國運動競賽，奪牌數量雖然有增加，但總體排名與成績不見成長。以水上運動為例，高雄市自詡海為洋城市，但在全國運動會與全中運水，除了游泳、跳水有成績外，輕艇、帆船、划船等競技項目都有待加強，有些項目甚至推不出選手參賽，顯見基層運動選手出現了斷層。

如何讓運動選手蛻變為頂尖國手，目前體育署有一套運動選手四級培訓體系，鄭孟洳說，高雄仍因循過去做法，運發局負責與全民運動（成人運動）推廣、基層運動選手的培訓多半由教育局體健科主導，體育政策沒有進行跨局處整合串聯，導致高雄在運動賽事成績與各項競技發展無法提升。

教育部體育署為備戰奧運，今年啟動新的黃金計畫2.0，不只擴大培訓還要挖掘奪牌潛力選手，鄭認為，屬於高雄的體育政策白皮書、黃金計畫仍未有雛形，要求運發局應制定明確體育發展策略與基層選手培育計畫，跟教育局密切合作，落實更多基層選手的培育，才能壯大高雄運動產業發展。