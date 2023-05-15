影／洗水帶10分變10秒！ 養豬班助消防員不再腰酸背痛

台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」，給台東縣關山消防分隊，助消防員結束打火勤務後，不必再為清洗水帶洗到「腰酸背痛」，關山鎮長彭成豐到場見證，打火兄弟直言，洗1條水帶從10分鐘、縮短到10秒鐘，太方便了。

關山消防分隊長賴垣志指出，每次出勤返隊後，消防員卸下裝備就必須先清洗消防水帶，因為水帶在火場沾染油漬髒汙或尖銳物，必須先清洗乾淨，否則一旦整理收納很容易造成水帶表面破損而減短使用壽命。

他說，1條水帶重達5公斤以上彎腰清洗，每條清洗大約8到10分鐘，每一次清洗十多條，不僅耗時、耗力，也容易造成職業傷害，「自走式水帶沖洗器」真的太方便了，清洗一條大約只要10秒，大大減少同仁清洗水帶時間。

關山義消分隊長周福安表示，每次打火任務結束必須立即清洗水帶、晾乾，有時好不容易清洗後都還沒晾乾，即接獲通報又再度出勤，日前得知有「自走式水帶沖洗器」，弟兄們直言太方便了，所以才會爭取毛豬產銷班進行捐贈。