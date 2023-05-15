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影／洗水帶10分變10秒！ 養豬班助消防員不再腰酸背痛

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」。記者卜敏正／攝影
台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」。記者卜敏正／攝影

台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」，給台東縣關山消防分隊，助消防員結束打火勤務後，不必再為清洗水帶洗到「腰酸背痛」，關山鎮長彭成豐到場見證，打火兄弟直言，洗1條水帶從10分鐘、縮短到10秒鐘，太方便了。

關山消防分隊長賴垣志指出，每次出勤返隊後，消防員卸下裝備就必須先清洗消防水帶，因為水帶在火場沾染油漬髒汙或尖銳物，必須先清洗乾淨，否則一旦整理收納很容易造成水帶表面破損而減短使用壽命。

他說，1條水帶重達5公斤以上彎腰清洗，每條清洗大約8到10分鐘，每一次清洗十多條，不僅耗時、耗力，也容易造成職業傷害，「自走式水帶沖洗器」真的太方便了，清洗一條大約只要10秒，大大減少同仁清洗水帶時間。

關山義消分隊長周福安表示，每次打火任務結束必須立即清洗水帶、晾乾，有時好不容易清洗後都還沒晾乾，即接獲通報又再度出勤，日前得知有「自走式水帶沖洗器」，弟兄們直言太方便了，所以才會爭取毛豬產銷班進行捐贈。

關山毛豬產銷班長方仁弘表示，班員們平日都忙碌養豬，但對社區公益投入也不落人後，過去也曾捐贈消防隊後勤車和興建候車亭，日前得知關山消防隊有此需求，實際觀看「自走式水帶沖洗器」，利用消防車水壓帶動水帶往前推動，直接清洗水帶的兩面加上重量輕又方便攜帶，相信能有效減輕消防人員災後的工作負擔。

關山義消分隊長周福安(左起)致贈感謝狀，給關山毛豬產銷班長方仁弘，關山鎮長彭成豐到場見證、感謝。記者卜敏正／攝影
關山義消分隊長周福安(左起)致贈感謝狀，給關山毛豬產銷班長方仁弘，關山鎮長彭成豐到場見證、感謝。記者卜敏正／攝影
台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」，給台東縣關山消防分隊，關山鎮長彭成豐(中)到場見證、感謝。記者卜敏正／攝影
台東關山毛豬產銷班今捐贈「自走式水帶沖洗器」，給台東縣關山消防分隊，關山鎮長彭成豐(中)到場見證、感謝。記者卜敏正／攝影

消防員 台東

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