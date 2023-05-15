高市衛生局分享消暑飲品 提醒燉煮中藥注意鍋具

炎夏將至，高雄市政府衛生局今天分享清熱去濕中藥材藥膳湯和飲品「粉光四神湯」和「杞菊養生飲」。衛生局也提醒，燉煮時別使用鐵、銅、鋁等材質鍋具，避免起化學作用。

衛生局透過新聞稿分享2道中藥材湯飲品，首先是「粉光四神湯」，食材需備好排骨1份，中藥材薏仁2兩、芡實1兩、蓮子1兩、山藥1兩、粉光參3錢等。料理方法是先將排骨川燙後，再與中藥材一起小火燉煮2小時。

另一道「杞菊養生飲」需準備800c.c.的水，中藥材有枸杞3錢、杭菊花1錢、西洋參3錢、薄荷1錢、荷葉1錢等，待水滾後放入中藥材轉小火燉煮5分鐘，放涼即可飲用。

衛生局指出，民眾購買中藥材時要特別注意外包裝標示訊息，包括中藥材品名、重量、負責廠商名稱及地址、藥材的製造日期及有效期限、批號、類別、產地、保存方法及使用建議注意事項等。

另外，燉煮藥膳時，鍋具建議挑選陶瓷、砂鍋或是不鏽鋼，不建議使用鐵、銅、鋁等材質的鍋具，避免鍋具與中藥材產生化學反應。

衛生局也提醒，民眾購買中藥材要選擇具有中藥販賣業許可執照的店家，中藥販賣業者可至衛生福利部醫事查詢系統（https://ma.mohw.gov.tw/masearch/）查詢。