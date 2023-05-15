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高雄推「厚禮數-駁二好店」優惠 單筆滿額享現金折抵

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
於指定店家消費滿額即可獲得扭蛋抽獎券。圖／高雄市文化局提供
於指定店家消費滿額即可獲得扭蛋抽獎券。圖／高雄市文化局提供

高雄駁二藝術特區今天起至8月15日，推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動，民眾至駁二園區指定店家，當日單筆消費滿額即可享現金折抵，還有機會可以轉扭蛋抽好禮，要以優惠活動款待遊客。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，「厚禮數kāu-lé-sòo」是台語發音，意思是禮數周到，高雄駁二這次推出為期三個月的「厚禮數-駁二好店」活動，便是為了要好好款待蒞臨園區的遊客。走過艱辛的防疫階段，所幸社會多已回歸正常生活，駁二園區近來人潮熱絡，有許多國內外旅客到訪，為因應政府近期普發現金6,000元，駁二集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，希望能讓到訪民眾感受駁二的多重禮數，也感受大方又熱情的高雄魅力。

即日起至8月15日，民眾到駁二藝術特區指定餐飲店家，包含典藏駁二餐廳、細酌牛飲、微熱山丘、Now&Then by nybc、紅橋上的HOMIE紅瀰餐酒館，單筆消費滿1千元就可現折1百元。駁二園區眾多文創品牌與特色選物，則推出指定店家單筆消費滿500元可現折50元的活動。駁二庫房賣店（大勇C5倉庫及大義C7舊事倉庫）單日單筆購買指定商品滿500元，也享有9折優惠。

為把握重啟觀光旅遊的好時機，促進消費，駁二也規劃了有趣的轉扭蛋抽好禮活動，園區指定店家及駁二庫房賣店（指定商品）當日單筆消費滿1千元，可獲得抽獎券1張，持券至駁二大勇C5服務台或大義C7舊事倉庫即可轉扭蛋試試手氣，獎品包含繭裹子聖木花束、VR體感劇院體驗券、伊日好物台灣原生動物書籤、典藏駁二餐廳、細酌牛飲及派奇尼義式冰淇淋的餐飲券、CALYWAY 銀黏土飾品保養組、路人咖啡耳掛禮盒、典像濕版攝影工藝的即可拍及體驗折價卷、Hosetee潮踢兌換卷、微熱山丘蘋果酥及THE D泡泡洗卸慕斯等，數量有限兌完為止。更多藝文活動與優惠好康，可至駁二藝術特區官網http://pier2.org查詢。

駁二園區內有多種餐飲品牌類型，包含義式餐廳、早午餐、咖啡店及餐酒館等。圖／高雄市文化局提供
駁二園區內有多種餐飲品牌類型，包含義式餐廳、早午餐、咖啡店及餐酒館等。圖／高雄市文化局提供
駁二推「厚禮數」優惠活動款待遊客，多重優惠方案要讓到訪旅客感受熱情高雄。圖／高雄市文化局提供
駁二推「厚禮數」優惠活動款待遊客，多重優惠方案要讓到訪旅客感受熱情高雄。圖／高雄市文化局提供
「厚禮數-駁二好店」集結駁二園區眾多藝文及餐飲品牌，好吃好玩又好逛。圖／高雄市文化局提供
「厚禮數-駁二好店」集結駁二園區眾多藝文及餐飲品牌，好吃好玩又好逛。圖／高雄市文化局提供

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