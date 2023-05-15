高雄推「厚禮數-駁二好店」優惠 單筆滿額享現金折抵

高雄駁二藝術特區今天起至8月15日，推出「厚禮數-駁二好店」優惠活動，民眾至駁二園區指定店家，當日單筆消費滿額即可享現金折抵，還有機會可以轉扭蛋抽好禮，要以優惠活動款待遊客。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，「厚禮數kāu-lé-sòo」是台語發音，意思是禮數周到，高雄駁二這次推出為期三個月的「厚禮數-駁二好店」活動，便是為了要好好款待蒞臨園區的遊客。走過艱辛的防疫階段，所幸社會多已回歸正常生活，駁二園區近來人潮熱絡，有許多國內外旅客到訪，為因應政府近期普發現金6,000元，駁二集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，希望能讓到訪民眾感受駁二的多重禮數，也感受大方又熱情的高雄魅力。

即日起至8月15日，民眾到駁二藝術特區指定餐飲店家，包含典藏駁二餐廳、細酌牛飲、微熱山丘、Now&Then by nybc、紅橋上的HOMIE紅瀰餐酒館，單筆消費滿1千元就可現折1百元。駁二園區眾多文創品牌與特色選物，則推出指定店家單筆消費滿500元可現折50元的活動。駁二庫房賣店（大勇C5倉庫及大義C7舊事倉庫）單日單筆購買指定商品滿500元，也享有9折優惠。