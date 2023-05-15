屏教保員甄選 名額遭疑黑箱

屏東縣教育處公布112學年度辦理公立幼兒園教師暨契約進用教保員甄選，預計招考2名教師與7名教保員，屏東縣教育產業工會理事長黃蒲田說，日前甄選委員會議決議招考6名教保員、1名幼教師，決議內容與公布內容不同，讓人質疑有黑箱、違反程序。

屏東縣教育處回應，絕對沒黑箱作業，教師及教保員甄選名額，在第一次甄選委員會議決議時，有補充但書說明若各幼兒園有新增教師及教保員需求，業務單位可依幼兒園需求評估後循行政程序簽核，在下次會議列入報告及說明。

黃蒲田說，縣府今年3月13日開簡稱甄選委員會第一次會議，教育處副處長楊英雪主持會議，討論112學年度教師及教保員甄選簡章、方式、科目，預計112年6月10日辦教師及教保員甄選筆試，外界關切教師及教保員甄選名額，會議決議錄取教保員6名，分一般區及原住民區辦理，幼教師預計錄取普通區1名。

黃表示，教育處近期新聞稿卻寫「預計招考2名教師及7名教保員（一般組6名及原住民組1名）」，與決議內容不同。

「不尊重甄選委員會委員」，黃蒲田說，甄選委員會是委員制，任務為受託辦理教師甄選及教保員遷調甄選，決議內容若要修正變更，應提案由委員審議修正，教育處逕自宣布名額，不符行政程序。

縣議員陳揚批，教育處對委員會缺乏基本尊重，逕自宣布有行政瑕疵該檢討，甄選相關辦法攸關人事考招公平性，必須慎重。