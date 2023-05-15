聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏教保員甄選 名額遭疑黑箱

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣教育處公布112學年度辦理公立幼兒園教師暨契約進用教保員甄選，預計招考2名教師與7名教保員，屏東縣教育產業工會理事長黃蒲田說，日前甄選委員會議決議招考6名教保員、1名幼教師，決議內容與公布內容不同，讓人質疑有黑箱、違反程序。

屏東縣教育處回應，絕對沒黑箱作業，教師及教保員甄選名額，在第一次甄選委員會議決議時，有補充但書說明若各幼兒園有新增教師及教保員需求，業務單位可依幼兒園需求評估後循行政程序簽核，在下次會議列入報告及說明。

黃蒲田說，縣府今年3月13日開簡稱甄選委員會第一次會議，教育處副處長楊英雪主持會議，討論112學年度教師及教保員甄選簡章、方式、科目，預計112年6月10日辦教師及教保員甄選筆試，外界關切教師及教保員甄選名額，會議決議錄取教保員6名，分一般區及原住民區辦理，幼教師預計錄取普通區1名。

黃表示，教育處近期新聞稿卻寫「預計招考2名教師及7名教保員（一般組6名及原住民組1名）」，與決議內容不同。

「不尊重甄選委員會委員」，黃蒲田說，甄選委員會是委員制，任務為受託辦理教師甄選及教保員遷調甄選，決議內容若要修正變更，應提案由委員審議修正，教育處逕自宣布名額，不符行政程序。

縣議員陳揚批，教育處對委員會缺乏基本尊重，逕自宣布有行政瑕疵該檢討，甄選相關辦法攸關人事考招公平性，必須慎重。

屏東縣 幼兒園 幼教

延伸閱讀

幼教師教保員甄選名額決議與公布不同 屏教產質疑黑箱

屏東縣寵物友善空間有33處 民代服務處也加入：毛孩來聚會

金門狼師脅迫近30名學生拍性感照 縣府要求2個月內完成調查

男童遭教保員施暴 王婉諭疑彰化縣府調查程序缺失

相關新聞

延管工程難度高 原鄉用水正義耽誤27年

南部旱象嚴峻，許多原鄉長期仰賴接山泉水，享受不到自來水資源，屏東縣有全國唯一在原民行政區的牡丹水庫，1995年營運以來，...

茂林原鄉族人：沒自來水 怎讓青年返鄉

高雄林姓男子住茂林區萬山里，他望著家中水龍頭，感嘆苦盼多年還等不到乾淨的自來水，他說，如果連用水都有困難，如何鼓勵青年返...

藍高雄市黨部主委羅世雄請辭 引發諸多揣測

高雄市藍營多個立委選區提名還沒定案，卻上演主委「落跑」窘境，民代、基層感到錯愕。市黨部主委羅世雄原本要掌2024高雄選戰...

屏教保員甄選 名額遭疑黑箱

屏東縣教育處公布112學年度辦理公立幼兒園教師暨契約進用教保員甄選，預計招考2名教師與7名教保員，屏東縣教育產業工會理事...

全國最大里自辦母親節表揚 母女同台受獎傳佳話

高雄左營區福山里是全國最大里，人口多達4萬5千人，里內自辦母親節表揚，表揚軍公教型、家庭型、力爭上游型、慈愛媽媽型、新住...

伍麗華憶母親盡一切可能想念 「一生坎坷但從不抱怨」

今天是母親節，原民立委魯凱族伍麗華今在臉書寫下1300多字長文懷念已逝的母親呂玉枝，她說，媽媽嫁3次，但一生沒有離開自己...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦