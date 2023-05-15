茂林原鄉族人：沒自來水 怎讓青年返鄉

高雄林姓男子住茂林區萬山里，他望著家中水龍頭，感嘆苦盼多年還等不到乾淨的自來水，他說，如果連用水都有困難，如何鼓勵青年返鄉投入部落發展，水是民生基本需求，用水問題不解決，勢必影響部落經濟。

青山綠水本事是原鄉最迷人的風景，對許多部落居民來說，享受乾淨水源卻成了奢求。

目前茂林區多納里、茂林里已自來水可用，區長駱韋志表示，正在草擬計畫向農水署申請灌溉用水管線，全區僅剩萬山里沒有自來水，自從2009年八八風災後，該區自接山泉的簡易自來水設施損毀，民生用水與灌溉用水便混雜使用。

經發局指出，台水公司曾勘查萬山里周邊水文，查無適合水源可供使用，市府雖爭取到水利署核撥728萬改善萬山簡水工程，並汰換老舊簡水管線，有里民質疑廠商施工品質不佳，里長蔡正男觀察，施工後水質未獲得改善。

蔡正男指出，簡水設施抽水站用電量大，萬山里支付抽水電費逾20萬元，目前水量不足，山區居民仍要另覓水源，在抽水、淨水、蓄水等設備管理上，問題仍諸多未解。

蔡正男說，山區雖有簡易自來水管理委員會，但也有成員反映，政府施作簡水改善工程並未主動知會，簡水會形同虛設，無從監督發揮作用。

林姓族人說，水不只是民生基本需求，也是部落和諧的源頭，高雄已是六都，但對住在偏鄉居民來說，民生建設仍有不足，用水便利性必須提升，否則如何吸引年輕一輩回鄉發展。