延管工程難度高 原鄉用水正義耽誤27年

南部旱象嚴峻，許多原鄉長期仰賴接山泉水，享受不到自來水資源，屏東縣有全國唯一在原民行政區的牡丹水庫，1995年營運以來，供應屏南6萬戶民生用水，上游水源保護區居民卻享用不到，地方爭取補助延管和加壓站，用水正義直到27年後才實現。立委伍麗華嘆，這是原鄉用水平權不公縮影，靠簡易自來水供水的部落，也面臨水量不足、水質欠佳困境。

牡丹鄉長潘壯志說，水庫保護區內的牡丹、東源村，雖有取牡丹溪水的桑原淨水場，遇大雨易混濁，供水不穩，居民看得到水庫，卻享用不到自來水，延管、設加壓站是實現居民用水正義一大步，盼管線能「開枝散葉」嘉惠更多部落。

「用水是基本人權！」伍麗華說，原鄉延管翻山越嶺難度高，工程動輒千萬，可能只涵蓋數百戶，要落實用水平權大不易，政府不能視若無睹，可輔以補助濾水器材、代鑿井取地下水。

自來水公司屏東區營運處副處長李偉立說，到去年底止，平地原住民滿州鄉在內等屏東9個原民鄉，給水廠供水自來水普及率65.24%，最高是來義鄉82.4%，最低是獅子鄉55.3%。

屏東縣原民處指出，簡易自來水是權宜措施，每年在地方辦說明會持續推廣，用水正義應被正視，光從成本效益考量自來水供應問題對偏鄉不盡公平。

高雄面臨抗旱考驗，務農族人憂心忡忡，深怕民生用水、灌溉拉警報。那瑪夏區長孔賢傑說，上月區公所出動水車載水至高山深處，補足家戶水塔蓄水量，近期山區終於降雨，為大地解渴。

高雄市經發局指出，近5年中央核定高雄自來水延管工程近60案，總經費逾4.2億元，受益對象逾1600戶，也透過爭取前瞻計畫水環境建設經費，加快改善進度。

台東政縣府近3年投入4.4億元改善用水品質，執行46件自來水延管工程。水公司台東管理處表示，埋設管線、鋪設延管成本高，不少用戶寧自接山泉水，要減輕個人裝設負擔，才能協助偏鄉居民早日盼到自來水。