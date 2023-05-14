原鄉「用水正義」耽誤27年 延管工程翻山越嶺 難度高費用驚人

屏東縣有全國唯一在原民行政區的牡丹水庫，供水廠也在轄內，自1995年營運以來，供應屏南6萬戶民生用水，諷刺的是，上游水源保護區居民卻享用不到，原民立委伍麗華爭取水利署補助延管和加壓站去年4月啟用，上游約600戶的「用水正義」，直到27年後才實現。她慨嘆，這是原鄉用水平權不公的縮影，還有很多靠簡易自來水供水的原鄉偏遠部落，面臨水量不足、水質欠佳困境。

牡丹鄉長潘壯志說，擁有牡丹水庫的牡丹鄉，每當枯水期到來，上游部落卻面臨水量不足、水質欠佳的用水困境，尤其是保護區內的牡丹村、東源村，雖有取牡丹溪水的桑原淨水場，遇大雨易混濁，供水不穩定，很難想像部落居民每天看得到水庫，卻享用不到自來水，延管和設加壓站跨出實現保護區居民「用水正義」的一大步，盼管線未來能「開枝散葉」，嘉惠毗鄰的山中部落。

「用水是基本人權，但理想和現實有段落差，原鄉延管因要翻山越嶺，難度再升級。」伍麗華說，延管和加壓站工程動輒數千萬、上億，但用戶可能只有數百戶，礙於現實面，要落實每個原鄉部落用水平權大不易，但政府不能視若無睹，近一半靠簡易自來水供水的原鄉偏遠部落，面臨旱季水量不足、水質欠佳的用水困境，可輔以補助濾水器材和代為鑿井取地下水。

「原鄉自水來普及率不佳，簡單的說就是成本效益問題，要靠時間和經費挹注緩步提升。」自來水公司屏東區營運處副處長李偉立說，到去年底止，包括平地原住民滿州鄉在內等屏東縣9個原民鄉，自來水普及率65.24%，最高是來義鄉82.4%，最低是獅子鄉55.3%，偏遠部落靠取自山泉水、溪水或地下水的簡易自來水站供水，近年在經濟部水利署經費挹注下，普及率有明顯成長，但也急不來。

「每年花在更換濾網的錢，是一般自來水用戶的數倍。」位處偏遠的牡丹鄉高士村永久屋，4年前因溪水乾枯大缺水，隔年鄉公所鑿井抽取地下水才解決水患，鄉民代表李德福說，簡易自來水站的水質差各地皆然，沒人敢生飲，家家戶戶都裝濾水器並分擔抽水馬達電費，雖是必要的日常開銷，但有水可用，已經謝天謝地了。

屏東縣原民區春日鄉、獅子鄉是愛文芒果重要產區，2鄉農園旁都有溪河，獅子鄉楓林村長宋銘德說，該村靠近省道台9線，居民可享用優質自來水，果園灌溉就近引用楓港溪溪水，未曾發生搶水爭議，族人也承襲祖先傳承下來「分享」的好傳統，不會爭搶山上的山泉水，因務農族人漸少，灌溉用水量不大，未發生爭水糾紛。