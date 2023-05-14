原鄉「用水正義」耽誤27年 延管工程翻山越嶺 難度高費用驚人
屏東縣有全國唯一在原民行政區的牡丹水庫，供水廠也在轄內，自1995年營運以來，供應屏南6萬戶民生用水，諷刺的是，上游水源保護區居民卻享用不到，原民立委伍麗華爭取水利署補助延管和加壓站去年4月啟用，上游約600戶的「用水正義」，直到27年後才實現。她慨嘆，這是原鄉用水平權不公的縮影，還有很多靠簡易自來水供水的原鄉偏遠部落，面臨水量不足、水質欠佳困境。
牡丹鄉長潘壯志說，擁有牡丹水庫的牡丹鄉，每當枯水期到來，上游部落卻面臨水量不足、水質欠佳的用水困境，尤其是保護區內的牡丹村、東源村，雖有取牡丹溪水的桑原淨水場，遇大雨易混濁，供水不穩定，很難想像部落居民每天看得到水庫，卻享用不到自來水，延管和設加壓站跨出實現保護區居民「用水正義」的一大步，盼管線未來能「開枝散葉」，嘉惠毗鄰的山中部落。
「用水是基本人權，但理想和現實有段落差，原鄉延管因要翻山越嶺，難度再升級。」伍麗華說，延管和加壓站工程動輒數千萬、上億，但用戶可能只有數百戶，礙於現實面，要落實每個原鄉部落用水平權大不易，但政府不能視若無睹，近一半靠簡易自來水供水的原鄉偏遠部落，面臨旱季水量不足、水質欠佳的用水困境，可輔以補助濾水器材和代為鑿井取地下水。
「原鄉自水來普及率不佳，簡單的說就是成本效益問題，要靠時間和經費挹注緩步提升。」自來水公司屏東區營運處副處長李偉立說，到去年底止，包括平地原住民滿州鄉在內等屏東縣9個原民鄉，自來水普及率65.24%，最高是來義鄉82.4%，最低是獅子鄉55.3%，偏遠部落靠取自山泉水、溪水或地下水的簡易自來水站供水，近年在經濟部水利署經費挹注下，普及率有明顯成長，但也急不來。
「每年花在更換濾網的錢，是一般自來水用戶的數倍。」位處偏遠的牡丹鄉高士村永久屋，4年前因溪水乾枯大缺水，隔年鄉公所鑿井抽取地下水才解決水患，鄉民代表李德福說，簡易自來水站的水質差各地皆然，沒人敢生飲，家家戶戶都裝濾水器並分擔抽水馬達電費，雖是必要的日常開銷，但有水可用，已經謝天謝地了。
屏東縣原民區春日鄉、獅子鄉是愛文芒果重要產區，2鄉農園旁都有溪河，獅子鄉楓林村長宋銘德說，該村靠近省道台9線，居民可享用優質自來水，果園灌溉就近引用楓港溪溪水，未曾發生搶水爭議，族人也承襲祖先傳承下來「分享」的好傳統，不會爭搶山上的山泉水，因務農族人漸少，灌溉用水量不大，未發生爭水糾紛。
春日鄉自來水普及率75%，日治時代由水利專家鳥居信平興建地下伏流水的力里溪和二峰圳功不可沒，前鄉長柯自強說，伏流水是透過地下砂土和流水自然重力產生過濾效果，長期提供沿圳族人清澈和穩定的民生和灌溉用水，在乾旱期水量依然豐沛，族人根本不用爭水，近年導入部落生態觀光，也成為亮點遊程。
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