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屏東3D鐵人體驗嘉年華 超輕航機同乘明天中午開放預約

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供
超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供

2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，5月27日到7月2日登場，結合陸海空3D體驗，場域橫跨屏東北中南，首場系列活動5月27到28日在恆春航空站舉辦，以超輕航機為主題，去年超搶手超輕航機同乘體驗，5月15日中午開放線上預約（https://forms.gle/kwbtbMdNHozPBM3f8），名額有限，喜愛飛行同好把握機會。

縣府交旅處指出，2023屏東3D鐵人體驗嘉年華序幕，昨在高樹皆豪飛行場展開，7架超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，帶領民眾從陸海空不同角度欣賞屏東山海美景。

交旅處指出，今年系列活動從5月27日到7月2日，場域橫跨屏東北中南，首場在5月27日到28日，恆春航空站舉辦，以超輕航機體驗為主題。

屏東縣內經民航局核准可合法活動的超輕航機活動團體昨集結在屏東高樹鄉的皆豪飛行場，飛行前安全提示講習、飛機安全檢查，再由資深飛行員駕駛超輕航機飛到恆春機場，讓飛行員熟悉航道及訓練，讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛。

去年超搶手恆春超輕航機同乘體驗將在5月15日中午12點開放線上預約（https://forms.gle/kwbtbMdNHozPBM3f8），名額有限，歡迎熱愛超輕航機體驗的民眾不要放過這場全台唯一能在民航機場搭乘超輕航機的機會。

超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供
超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供
2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，結合陸海空3D體驗，首場系列活動5月27到28日在恆春航空站舉行，昨7架超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府交旅處提供
2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，結合陸海空3D體驗，首場系列活動5月27到28日在恆春航空站舉行，昨7架超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府交旅處提供
超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供
超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，感受屏東山海美景。圖／譚亞全提供
2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，結合陸海空3D體驗，首場系列活動5月27到28日在恆春航空站舉行，昨7架超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府交旅處提供
2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，結合陸海空3D體驗，首場系列活動5月27到28日在恆春航空站舉行，昨7架超輕航機從高樹皆豪飛行場直飛恆春機場，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府交旅處提供

輕航機 屏東縣 恆春

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