快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西子灣改裝車輛隆隆噪音擾人！環警聯合出擊取締處分

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局與警察局鼓山分局合作，在西子灣街道進行不定期聯合稽查改裝車輛。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與警察局鼓山分局合作，在西子灣街道進行不定期聯合稽查改裝車輛。圖／高雄市環保局提供

民眾反映西子灣地區常有改裝車輛於夜間發出巨大噪音高雄市環保局與警察局鼓山分局合作進行不定期聯合稽查，本周末夜間執行第1次行動，共檢驗車輛9台，其中3台不合格，後續將依噪音管制法進行處分1800元至3600元，未來將持續執行稽查行動。

「真的吵死人了！」哈瑪星住戶反映，常常有改裝車的引擎隆隆聲呼嘯而過，在夜晚聽來尤為刺耳，周末又更多，希望能加強取締。

高雄市環保局表示，對於車輛噪音採取路邊噪音檢測、巡查、車牌辨識、環警聯合稽查及聲音照相科技執法等5項方式。目前已設置6套固定式「聲音照相-科技執法」，其中1套架設於鼓山區鼓山一路，其餘則設置於鳳山、三民、左營、楠梓等區，今年將新增2套設備，針對民眾檢舉熱點路段優先架設。

環保局指出，另2套移動式聲音照相設備，將會持續針對各大路口、改裝精品店周邊、民眾常檢舉熱點及風景區路段，進行不定期機動車輛改裝排氣管噪音稽查，並每月與警察局合作不定時執行聯合路邊攔查及改裝車巡查，共同遏止車輛噪音擾民。

環保局局長張瑞琿表示，統計110年至112年4月，環保局已通知5965件疑似噪音車到檢，其中不合格開罰150件、逾期未到檢1302件。檢驗不合格或未依規定到檢，都將依噪音管制法處罰鍰1800元至3600元，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。部分車主為了吸引他人注意非法改裝排氣管、刻意製造噪音的操駕行為，都是稽查舉發的重點。

高雄市環保局與警察局鼓山分局合作，在西子灣街道進行不定期聯合稽查改裝車輛。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與警察局鼓山分局合作，在西子灣街道進行不定期聯合稽查改裝車輛。圖／高雄市環保局提供

噪音 警察 高雄市

延伸閱讀

別再吵了！苗栗市區改裝車噪音擾民 警方1晚取締8件違規

影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法

噪音車吵死人而且抓不完！台南啟動「聲音照相」科技執法強力取締

碳權交易所總公司在高雄 帶動南台灣產業轉型

相關新聞

寵物缺火化處所 高市議員促改善

全國犬貓數量約300萬隻，幾乎等同國內15歲以下人口數，高雄市藍綠議員，為毛孩身後事催生自治條例多年，不滿市府只設寵物生...

五月心花朵朵開 浪漫520來高雄約會

溫馨母親節後就是浪漫520，高雄的浪漫之河「愛河」，加上山海河港多元景色及享譽國際的美食助攻，更能留下愛的獨特記憶，高雄...

西子灣改裝車輛隆隆噪音擾人！環警聯合出擊取締處分

民眾反映西子灣地區常有改裝車輛於夜間發出巨大噪音，高雄市環保局與警察局鼓山分局合作進行不定期聯合稽查，本周末夜間執行第1...

屏東縣寵物友善空間有33處 民代服務處也加入：毛孩來聚會

打造屏東縣成為動物友善城市，縣內已有33處所響應申請，縣府單位不少局處也帶頭申請，勞青處、地政事務所等，也有議員服務處申...

單親媽兼職養3子女 獲家扶自強母親表揚

金門縣民王賢美因遭逢變故成為單親母親，在沒有任何奧援之下，獨自一人在外租陋屋，扶養3名子女，她身兼數職拚命工作養活全家，...

澎縣聲音照相取締 還居民安寧

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦