西子灣改裝車輛隆隆噪音擾人！環警聯合出擊取締處分

民眾反映西子灣地區常有改裝車輛於夜間發出巨大噪音，高雄市環保局與警察局鼓山分局合作進行不定期聯合稽查，本周末夜間執行第1次行動，共檢驗車輛9台，其中3台不合格，後續將依噪音管制法進行處分1800元至3600元，未來將持續執行稽查行動。

「真的吵死人了！」哈瑪星住戶反映，常常有改裝車的引擎隆隆聲呼嘯而過，在夜晚聽來尤為刺耳，周末又更多，希望能加強取締。

高雄市環保局表示，對於車輛噪音採取路邊噪音檢測、巡查、車牌辨識、環警聯合稽查及聲音照相科技執法等5項方式。目前已設置6套固定式「聲音照相-科技執法」，其中1套架設於鼓山區鼓山一路，其餘則設置於鳳山、三民、左營、楠梓等區，今年將新增2套設備，針對民眾檢舉熱點路段優先架設。

環保局指出，另2套移動式聲音照相設備，將會持續針對各大路口、改裝精品店周邊、民眾常檢舉熱點及風景區路段，進行不定期機動車輛改裝排氣管噪音稽查，並每月與警察局合作不定時執行聯合路邊攔查及改裝車巡查，共同遏止車輛噪音擾民。