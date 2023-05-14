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屏東縣寵物友善空間有33處 民代服務處也加入：毛孩來聚會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員梁育慈服務處也申請寵物友善空間標章，梁育慈（左）說，服務處有時也成為另給狗聚會，毛小孩互相交流。圖／梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈服務處也申請寵物友善空間標章，梁育慈（左）說，服務處有時也成為另給狗聚會，毛小孩互相交流。圖／梁育慈提供

打造屏東縣成為動物友善城市，縣內已有33處所響應申請，縣府單位不少局處也帶頭申請，勞青處、地政事務所等，也有議員服務處申請寵物友善空間，縣議員梁育慈、李世斌等響應，梁育慈說，寵物友善空間，讓服務處成為另類狗聚，飼主互相交流。

農業處指出，屏東縣飼養犬貓數接近8萬多隻，是非六都地區第二名，縣府打造寵物與人友善共享空間，今年1月起推出寵物友善空間標章申請，縣府率先成為「屏東縣寵物友善空間」的一員，方便洽公民眾可攜帶犬及貓進入縣府洽公，全縣有33處所申請，有眼鏡行、飲料店、書店等，透過寵物友善店家，成為推廣飼主責任教育種子場所。

勞青處申請屏東縣寵物友善空間標章，勞青處長李雨蓁說，生活型態和人口結構改變，邁入高齡社會及少子化時代，越來越多人飼養寵物，寵物成了人類最密不可分的夥伴，為便利家有寵物的勞工及青年朋友洽公，取得寵物友善空間標章。

 

李雨蓁說，請勞工及青年朋友攜帶寵物進入時，全程陪伴、遵守好主人公約及善盡飼主責任，使用牽繩、隨手清理寵物排泄物，寵物如持續吠叫，請耐心安撫牠情緒，必要時請替牠戴上口罩，維護場館整潔及洽公品質。

縣議員梁育慈服務處也是寵物友善空間，梁育慈說，寵物友善空間推廣，服務處有時也成為毛小孩聚會、交流場域，農業處推動寵物友政策立意良善，但推動廣度面向可以更全面。

勞青處指出，打造寵物友善共享空間，舉辦「好運汪誰家」，今年5到6月，每周五下午2點到4點，勞工及青年朋友帶寵物至勞青處並完成指定條件（打卡、合照），即可抽限量的超萌奴才包，有超實用寵物小物，歡迎民眾參與。

屏東縣府勞青勞青處申請寵物友善空間標章，請飼主遵守好主人公約及善盡飼主責任，維護場館整潔及洽公品質。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府勞青勞青處申請寵物友善空間標章，請飼主遵守好主人公約及善盡飼主責任，維護場館整潔及洽公品質。圖／屏東縣府勞青處提供

寵物 屏東縣 議員

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