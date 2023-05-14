澎縣聲音照相取締 還居民安寧

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集環保局、警察局，研商採「聲音照相」科技執法，只要車輛分貝超標，依噪音管制法開罰。

澎湖縣警察局交通隊，前晚會同環保局、澎湖監理站，利用機動車輛噪音檢測儀器，在縣道、市區加強攔查，共取締2件違規、2件變更設備，為強化執行成效，將持續每周夜間執行「環警監」聯合稽查，取締改裝車輛。

澎湖縣府表示，環保局已配置「聲音照相」科技執法儀器，車輛分貝超標，即依「噪音管制法」處罰1800至3600元，將持續在高噪音車輛行駛熱區，密集機動稽查。

民進黨議員蘇育德表示，設立聲音照相可遏止高噪音車輛，他十分贊同；國民黨議員許國政則說，科技執法若只在市區局部路段，是否反造成改裝車輛往郊區流竄，無法坐收取締成效，建議執行科技執法應全面布局，「將持續觀察取締成效」。

澎湖警察局指出，改裝車燈、高音喇叭、排氣管、超速、危險駕駛等違規，列入執法重點，遇有噪音車輛即錄影蒐證，通報環保局檢測，今年1至4月，已通報52件。