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寵物缺火化處所 高市議員促改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄燕巢設置寵物生命園區，可讓毛孩骨灰樹葬。圖／高雄市動保處提供
高雄燕巢設置寵物生命園區，可讓毛孩骨灰樹葬。圖／高雄市動保處提供

全國犬貓數量約300萬隻，幾乎等同國內15歲以下人口數，高雄市藍綠議員，為毛孩身後事催生自治條例多年，不滿市府只設寵物生命園區，無火化處所，毛孩仍被當廢棄物焚燒。高市動保處表示，中央即將公告管理辦法，若有不足將制定自治條例彌補。

高雄市動保處長葉坤松說，寵物生命紀念業面臨二大問題，中央認為不能用寵物殯葬說法，應改成寵物生命紀念業，去年底已成立此業別；另土地取得問題，生命紀念業只能在非都土地，必須提興辦事業取得許可，將依中央公告管理辦法，若不足再制定自治條例。

「高雄號稱友善城市，卻對動物不友善！」國民黨議員陸淑美指出，要求市府制定寵物身後事管理辦法多年，市府一直無作為，自家毛孩逝世，連去哪裡火化都不知道，只能送屏東處理。

民進黨議員李柏毅，2019年在議會辦「給毛小孩善終公聽會」，議員黃秋媖也辦過「推動高雄市寵物生命紀念自治條例公聽會」。李柏毅表示，犬貓數量已比全國15歲以下人口多，3年前就疾呼要有管理條例，但市府僅處理葬的問題，火化仍置之不理。

他說，飼主不知寵物死亡找誰處理，可能被當廢棄物焚燒，台中市現已定管理辦法，規範寵物火化排放標準，高雄市不能只做一半，也有現成殯葬用地，應盡速研議辦法。

高雄市現有6家寵物紀念生命業，燕巢公墓設寵物生命紀念園區，可讓飼主樹葬或撒葬毛孩骨灰，但無寵物火化處所。

寵物 高雄市

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