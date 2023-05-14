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單親媽兼職養3子女 獲家扶自強母親表揚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙（左）昨贈自強母親慰勉金給王賢美。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙（左）昨贈自強母親慰勉金給王賢美。圖／金門家扶中心提供

金門縣民王賢美因遭逢變故成為單親母親，在沒有任何奧援之下，獨自一人在外租陋屋，扶養3名子女，她身兼數職拚命工作養活全家，歷經險惡困境不向現實低頭，獨力撫養及陪伴小孩成長，在母親節前夕，接受家扶「全國自強母親」表揚。

家扶基金會每年在母親節前辦「全國自強母親表揚」活動，從全國2萬7千多個家扶基金會的受助家庭中，遴選出24位自強母親。金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙昨頒自強母親慰勉金給王賢美，勉勵她含辛茹苦拉拔孩子們長大，不為惡劣環境所擊倒的精神。

王賢美身兼數職拚命工作，來養活一家四口，她當專業保母、計程車司機以及臨時工補貼家用，賺不穩定的收入，支付每月孩子們生活和教育費用，讓她一刻都無法休息。

楊肅謙指出，王賢美沒有工作就沒有收入，龐大的經濟壓力就會接踵而至，不知如何過下去。然而為母則強，她咬緊牙關工作，在孩子們的父親缺席情況下，仍可勉強提供一個安全的生活環境。

家扶中心主任李桂平表示，疫情期間，王賢美自覺學歷不高無法有較高及穩定收入，毅然決然完成高職學業，並且又報考大學夜間部，修習更高的專業課程。王賢美每晚撥出空檔來讀書，只為了未來能給孩子們一個更穩定的環境，並且以身作則更以第一名的優異成績獲取職校畢業證書，也潛移默化影響3名子女。

金門 家扶中心

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