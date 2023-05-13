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岡山籮筐小趕集今登場 比基尼辣妹清涼吸睛

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
辣妹身穿比基尼在籮筐小趕集擺攤。記者王勇超／攝影
辣妹身穿比基尼在籮筐小趕集擺攤。記者王勇超／攝影

以美學結合創新的「2023籮筐小趕集」今、明兩日在高雄岡山登場，本次市集美食品牌攤位來自北中南各地，品項多元，也有高雄在地喜歡衝浪的女孩，穿比基尼擺攤，替炎熱的下午帶來一絲清涼。高雄市長陳其邁下午提著籮筐在市集挖寶，吸引大批粉絲要求合照。陳其邁大讚攤位的擺設及商品都有岡山元素，充滿創意及巧思，是別的市集看不到。

陳其邁說，高雄軟硬體實力齊發，不只演唱會場地多元，吸引國內外大咖藝人接續來高雄開唱；高雄市集的聚客效益佳，也成為外縣市品牌業者參與活動的首選。

財團法人台灣福興文教基金會主辦的籮筐小趕集，邀請森山市集、草木森花之市攜手策劃，所有品牌都與岡山在地元素連結。兩側入口竹藝裝置及攤位搭棚，以岡山竹子為創作，取材自岡山在地80餘歲的老師傅經營的傳統竹廠，同時藉由年輕人的創意能量，發揚岡山特色，讓市集更有在地感，再創傳統籮筐會品牌魅力。

市集內的美食品牌攤位來自北中南各地，品項多元，有結合羊肉、辣豆瓣和在地蔬菜，設計夏天也好食的「羊肉爐刈包」、以蜂蜜、豆瓣醬和羊吃草色彩為概念，設計黃豆粉、巧克力和抹茶「三色蕨餅」、大人小孩都瘋狂的「蜂蜜香草蛋黃冰淇淋」及可提著逛趕集的「蜂蜜奶油籮筐乳酪球」，還有來自日本及香港的職人，帶來籮筐限定版的大福及手工捏塑的蔬菜造型筷托，活動吸引滿滿人潮前來挖寶。

陳其邁與立委邱志偉、高雄市議員陸淑美、林志誠、黃秋媖及觀光局長高閔琳一起逛市集，陳其邁一路嘗試各種小吃及飲料，與攤商及粉絲合照留影，逛完市集，手上的籮筐裝滿小吃，陳其邁說，現場有太多特色美食，「我吃了很多，記不清楚吃了幾種！」

觀光局表示，籮筐小趕集活動明天還有一天，民眾可順遊崗山之眼、阿公店水庫、航空教育展示館、台灣滷味博物館、樂購廣場等周邊景點、品嚐在地美食，與家人、親友共度溫馨母親節。

高雄市長陳其邁戴著氣球帽與粉絲合影。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁戴著氣球帽與粉絲合影。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天下午在籮筐小趕集逛街時，吃了多樣特色美食。記者王勇超／攝影
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籮筐小趕集人潮壅擠。記者王勇超／攝影
籮筐小趕集人潮壅擠。記者王勇超／攝影
有辣妹身穿比基尼在籮筐小趕集擺攤，為現場帶來清涼氣氛。記者王勇超／攝影
有辣妹身穿比基尼在籮筐小趕集擺攤，為現場帶來清涼氣氛。記者王勇超／攝影
陳其邁與立委邱志偉、高雄市議員陸淑美、林志誠、黃秋媖及觀光局長高閔琳一起逛市集。記者王勇超／攝影
陳其邁與立委邱志偉、高雄市議員陸淑美、林志誠、黃秋媖及觀光局長高閔琳一起逛市集。記者王勇超／攝影

岡山 陳其邁 品牌

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