身障者創意市集開張 35項美食、手作文創吸引人潮

高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，除了邀請博訓中心的結訓學員前來設攤外，也有相當多有意投入微型創業的勞工朋友們前來共襄盛舉，其中也包括原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女，讓市集活動不僅充滿異國風情，也增添許多童趣及溫暖氛圍。

勞工局指出，創意市集邀請多名博訓中心結訓身障學員，帶來諸如皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。也呼應勞動節主題，規劃小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。另有視障者肩頸按摩舒壓體驗，為辛苦的勞工朋友舒緩緊繃神經，讓民眾假期時前來參觀也可紓壓遊憩。勞工局今年度也將持續推出3場次的市集活動，接下來將分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。 高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供 高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供