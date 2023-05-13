快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

身障者創意市集開張 35項美食、手作文創吸引人潮

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供

高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，除了邀請博訓中心的結訓學員前來設攤外，也有相當多有意投入微型創業的勞工朋友們前來共襄盛舉，其中也包括原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女，讓市集活動不僅充滿異國風情，也增添許多童趣及溫暖氛圍。

勞工局指出，創意市集邀請多名博訓中心結訓身障學員，帶來諸如皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。也呼應勞動節主題，規劃小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。另有視障者肩頸按摩舒壓體驗，為辛苦的勞工朋友舒緩緊繃神經，讓民眾假期時前來參觀也可紓壓遊憩。勞工局今年度也將持續推出3場次的市集活動，接下來將分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。

高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局今天在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，吸引許多參觀人潮。圖／高市勞工局提供

創意市集 勞工局 身障者

延伸閱讀

高市399通勤月票上路2週 賣出票數成長3倍

長輩也有專業保母 高市布建31處家庭托顧長照機構

母親節前夕 印越菲泰新住民捲紙作母親卡寄回國傳思念

新北工人遭2.5噸鐵板砸死 勞工局：先發慰助金30萬

相關新聞

友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

全國15歲以下人口已經跟犬貓數出現黃金交叉，數量約300萬隻。高雄多位議員為毛孩身後事催生自治條例多年，藍綠議員不滿說，...

名列全台兒童交通安全指數末段班 澎湖縣政府回應了

靖娟基金會今發布「2023年兒童安全指標調查」結果，其中基隆、雲林和澎湖縣被列為末段班，對此調查結果，澎湖縣政府今表示，...

單親媽王賢美身兼多職養活一家4口 獲自強母親表揚

家扶基金會每年在母親節前辦「全國自強母親表揚」活動，從全國2萬7千多個家扶基金會的受助家庭中，遴選出24位自強母親。金門...

茂管處開發精緻部落旅遊 分享高屏山麓嶄新成果

茂林國家風景區管理處推動高屏山麓部落旅遊，今年高屏分兩場次，即日起至本月28日先在屏東禮納里遊客中心辦理「高屏山麓‧森之...

長輩也有專業保母 高市布建31處家庭托顧長照機構

高雄市1名女子獨力照顧70多歲中風父親，她擔心上班時父親無人照顧，透過衛生局提供的家庭托顧服務，早上把父親送到照顧服務員...

林地農災會勘筍不生竹林無枯黃 高雄筍農苦無補助領

高雄今年缺水期超過前年百年大旱442天沒下大雨，山區因非農灌區，沒有雨水滋潤農作，周邊水源地多已乾枯，取水灌溉多有困難，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦