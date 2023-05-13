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「屏東海米」推水產 周春米化身一日餐車店長

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產，縣長周春米（中）化身一日餐車店長捏午仔魚飯糰。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產，縣長周春米（中）化身一日餐車店長捏午仔魚飯糰。記者張已亷／攝影

為推廣地方優質水產，屏縣府與百貨業者今上午合作舉辦推廣活動，由縣長周春米擔任一日「海米食堂店長」，現場進行福袋競拍、發送午仔魚手作飯糰等，吸引不少嘗鮮民眾排隊；縣長周春米表示，以閩南語「海米」的發音「hǎi mǐ」，打造「屏東海米」作為地方水產意象，指屏東擁有眾多水產種類和豐富的生態資源，山珍海味生生不息。

縣長周春米指出，屏東養殖面積約4824公頃、養殖產量為3萬6087公噸，年產值逾86億元，生產午仔魚、石斑魚、泰國蝦等，過去面對中國農漁產禁令挑戰，各方合力總能化危機為轉機，目前龍膽石斑供不應求，縣內第4次「班班吃石斑」還沒排到，「大家搶著吃，量都不夠」，以本次活動再推廣地方好物，推動產業數位轉型，建立便捷多元的採購平台，開拓多元市場。

農業處長鄭永裕表示，「午青午仔魚」屏安箱與地方漁會合作，以抽獎推銷，訂購數近900份，期望衝破千份，預計6月準備80多份獎項，再加碼抽獎衝買氣，目前以7成內銷、3成外銷為主，另屏東龍膽石斑已供不應求，班班吃石斑需排隊至5月下旬。

他說，午仔魚池邊產地價格維持1台斤100元左右，繼促銷活動後，價格上升至110到120元左右，時節進入夏季，午仔魚的成長速度較快，若氣候沒有太大異變，產量將維持平穩，持續外銷日本和馬來西亞

屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產，縣長周春米（右一）化身一日餐車店長捏午仔魚飯糰。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產，縣長周春米（右一）化身一日餐車店長捏午仔魚飯糰。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者今上午合作舉辦推廣活動，現場進行千元福袋競拍。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者今上午合作舉辦推廣活動，現場進行千元福袋競拍。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者合作，今上午舉辦「屏東海米」推廣活動推地方水產。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者今上午合作舉辦推廣活動，現場發送午仔魚手作飯糰，吸引不少嘗鮮民眾排隊。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與百貨業者今上午合作舉辦推廣活動，現場發送午仔魚手作飯糰，吸引不少嘗鮮民眾排隊。記者張已亷／攝影

屏東 周春米 馬來西亞

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