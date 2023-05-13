單親媽王賢美身兼多職養活一家4口 獲自強母親表揚

家扶基金會每年在母親節前辦「全國自強母親表揚」活動，從全國2萬7千多個家扶基金會的受助家庭中，遴選出24位自強母親。金門家扶中心受助家庭王賢美媽媽，因遭逢變故成為單親母親，在沒有任何奧援之下，獨自一人在外租住陋屋扶養3名子女，她身兼數職拚命工作，來養活一家四口，歷經險惡困境不向現實低頭，獨力撫養及陪伴小孩成長，成為本次接受全國表揚的自強母親之一。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙今天在家扶中心頒贈自強母親慰勉金給王賢美，勉勵她含辛茹苦拉拔孩子們長大，並不為現實的惡劣環境所擊倒的勇敢精神，給與肯定及慰勉。

楊肅謙表示，家扶中心的媽媽們，每一個人都有一段不為人道且辛酸和血淚交雜在一起的故事，都有一番艱辛歷程，往往辛苦都往肚子裏吞，只為讓孩子們能順利成長，在社會上能有一席之地受人尊重。也為了給孩子們的安全感，在人前都表現出一副勇敢面對的形象，這種辛苦的日子，只有她們自己才知道有多麼辛酸。社會大眾更應該給她們勉勵和支持，協助她們走過這一段人生最艱辛和坎坷的路。

楊肅謙指出，王賢美因遭逢變故成為單親母親，在沒有任何奧援之下，王賢美靠著她身兼數職拼命工作，來養活一家四口，她當專業保母、計程車司機以及臨時工補貼家用，賺取不穩定的收入，來支付每個月孩子們固定的生活和教育費用，讓她一刻都無法休息。只要她一沒有工作就沒有收入，龐大的經濟壓力就會接踵而至，生活就不知道如何過下去。然而為母則強，為了孩子們最起碼的生存和教育所需，王賢美咬緊牙關陪伴孩子一同生活，雖然在孩子們的父親缺席的情況下，仍可勉強提供一個安全的生活環境。

家扶中心主任李桂平表示，王賢美奮發自立教養子女有當，孩子們也都可以朝著他們的興趣發展個人的專長。在這3年多的新冠疫情期間，王賢美自覺學歷不高無法有較高及穩定收入的機會，毅然決然完成高職學業，並且又報考大學夜間部，修習更高的專業課程。王賢美每晚撥出空來讀書，只為了未來能給孩子們一個更穩定的環境，並且以身作則更以第一名的優異成績獲取職校畢業證書。王賢美面對困境如此正向、認真的態度，潛移默化影響著孩子，三名孩子都能自立自強，沒有讓母親擔心過。