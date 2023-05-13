高市399通勤月票上路2週 賣出票數成長3倍

高市通勤用票自4月27日起上路已2週，不僅可乘坐捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘無限次使用，也適用公車式小黃及幸福共享高雄GO，開賣後票數較舊卡成長達3倍。

高雄市交通局4月27日起推出市區399通勤月票，鼓勵民眾使用公共交通，實現偏鄉往返市區一票到底，轉乘接駁更便利、無縫，讓民眾更能夠享受綠色生活，響應節能減碳重要議題。

交通局今天中午向中央社記者表示，市區399通勤月票實施後，賣出票數已較先前的MeNGo月票成長達3倍，7月起會另加入高雄區間台鐵，並啟動高南屏全區999元月票。

交通局新聞稿指出，「公車式小黃」服務成功深入偏鄉地區，收費比照市區公車，民國110至111年間原住民區更推出轉診就醫路線，提供便利交通服務。現有62條路線，涵蓋高雄33個行政區，111年運量達16.9萬人次，較前一年成長約1成7。

交通局去年1月再推出「幸福共享高雄GO」，整合多元車輛，籌組幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路，導入偏鄉多元運具媒合服務模式與預約平台，提供美濃生活圈民眾預約交通接送服務，今年更擴大至杉林地區。截至今年4月，累計運量達2萬9425人次，今年將拓展至六龜及內門區，持續擴大涵蓋範圍。