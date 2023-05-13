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長輩也有專業保母 高市布建31處家庭托顧長照機構
高雄市1名女子獨力照顧70多歲中風父親，她擔心上班時父親無人照顧，透過衛生局提供的家庭托顧服務，早上把父親送到照顧服務員住處，讓照服員陪伴父親聊天、餵飯、餵藥、量血壓，下班再把父親接回家。女子說，感謝照服員陪伴父親，讓她能放心工作。
高雄市衛生局說，到今年3月底止，高雄市共布建了31處的家庭托顧長照機構，想幫家中失能者申請接受家庭托顧服務的民眾，可撥打長照專線1966，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，政府將會按長輩的失能程度與家庭經濟狀況，予以補助。
衛生局表示，家庭托顧是以「家」的概念出發的社區式長照機構，服務模式就如同保母在自己的家裡照顧幼兒一樣，提供長照服務對象於往返家庭托顧服務人員住所，接受身體及日常生活照顧服務，同一時間收托不得超過4人。
家庭托顧主要目的，是協助服務對象在熟悉的社區生活圈得到安全的照顧，所以除了提供基本的身體照顧服務外，也會融入運動、休閒、社交等多元的日常活動規劃，藉此豐富服務對象的生活、連結社區，拓展生活圈，每日以服務10小時為原則，至多服務12小時。
對於照顧家中長輩而無法就業的家庭照顧者而言，家庭托顧服務能讓他們在照顧家人之餘，也可以在家創業穩定經濟收入，維持其家庭功能的完整性，並落實在地老化以及政府推動社區照顧服務的理念。
家庭托顧機構申請流程及相關表件已公告在高雄市政府衛生局長期照顧中心網站(https://ltc.kchb.gov.tw/ltc/info/45)，歡迎有意願的民眾一起投入家庭托顧的服務行列，也可撥打高雄市政府衛生局長期照顧中心07-7131500洽詢。
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