長輩也有專業保母 高市布建31處家庭托顧長照機構

高雄市1名女子獨力照顧70多歲中風父親，她擔心上班時父親無人照顧，透過衛生局提供的家庭托顧服務，早上把父親送到照顧服務員住處，讓照服員陪伴父親聊天、餵飯、餵藥、量血壓，下班再把父親接回家。女子說，感謝照服員陪伴父親，讓她能放心工作。

高雄市衛生局說，到今年3月底止，高雄市共布建了31處的家庭托顧長照機構，想幫家中失能者申請接受家庭托顧服務的民眾，可撥打長照專線1966，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，政府將會按長輩的失能程度與家庭經濟狀況，予以補助。

衛生局表示，家庭托顧是以「家」的概念出發的社區式長照機構，服務模式就如同保母在自己的家裡照顧幼兒一樣，提供長照服務對象於往返家庭托顧服務人員住所，接受身體及日常生活照顧服務，同一時間收托不得超過4人。

家庭托顧主要目的，是協助服務對象在熟悉的社區生活圈得到安全的照顧，所以除了提供基本的身體照顧服務外，也會融入運動、休閒、社交等多元的日常活動規劃，藉此豐富服務對象的生活、連結社區，拓展生活圈，每日以服務10小時為原則，至多服務12小時。

對於照顧家中長輩而無法就業的家庭照顧者而言，家庭托顧服務能讓他們在照顧家人之餘，也可以在家創業穩定經濟收入，維持其家庭功能的完整性，並落實在地老化以及政府推動社區照顧服務的理念。