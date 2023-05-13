機車可不兩段式左轉 高市府：已開放2車道77處

對於交通部宣布機車可不兩段式左轉，高雄市政府交通局今天表示，經評估單向2車道以下，原則免採兩段式左轉，截至去年已調整2車道的77處路口，開放機車可逕行左轉。

高雄市交通局表示，對於是否開放機車兩段式左轉，仍是以行車安全為最主要考量。交通局過去邀請不同族群代表討論機車議題，其中對於機車兩段式左轉，與會民眾如50歲以上或女性對於取消機車兩段式左轉感到不安全比例偏高。

因此對於取消機車兩段式左轉，交通局認為必須考量所有用路人的認知與對於交通安全的要求。經評估後，單向2車道以下，原則免採兩段式左轉；單向3車道以上，應兩段式左轉。

高雄市自民國109年至111年已調整單向2車道共77處路口，開放機車可逕行左轉。以孝順街與十全路口為例，民國109年開放逕行左轉，108年有13件事故，109年10件、110年9件、111年10件。

交通局認為，開放前後肇事率並無顯著變化，雖以孝順街與十全路口為例，看似有微幅下降，但多數事故發生與機車左轉無關，沒有顯著相關性。

交通局表示，未來單向3車道以上機車左轉部分，考量機車轉向須進行變換車道交織行為，左轉停等空間及專用時相設置等條件均會影響機車左轉的行車安全，不宜全面取消機車兩段式左轉。

不過，針對T型路口，交通局指出，將視車流量、是否有機車左轉車道及是否有大型車輛等因素，會再評估開放機車直接左轉。