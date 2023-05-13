品嘗屏東在地好物 「農夫小學市集X好屏友」今明登場

母親節將至，民眾攜家帶眷出外遊玩，屏東智慧農業學校今明2天，於上午10點至下午5點舉辦「農夫小學市集X好屏友」活動，聚集29攤在地小農、青創攤友，展售小農良品、職人手作、鹹食小酌、植栽花藝及美學體驗等各類商品，讓民眾悠閒漫步在欖仁小徑上，細細品味各攤的獨特滋味，面對面感受每位攤友最道地的故事。

勞青處長李雨蓁表示，「好屏友市集」為農夫小學市集的聯名款，招募縣內想要創業的青年朋友，培養他們成為創業初期店家，以遊牧方式於屏東各創業基地，及既有商圈參與合適的主題市集活動，成為青年創業、微型創業的入門首選。

她說，適逢母親節假期，現場提供DIY活動，動手做出擁有自我風格的母親節卡片來獻給偉大的媽媽，另為了鼓勵民眾購買的動力，活動消費滿500點，都可以憑券獲得一份精美小禮物。