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品嘗屏東在地好物 「農夫小學市集X好屏友」今明登場

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣「農夫小學市集X好屏友」結合「185沿山旺來」雙層巴士遊覽活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「農夫小學市集X好屏友」結合「185沿山旺來」雙層巴士遊覽活動。圖／屏東縣政府提供

母親節將至，民眾攜家帶眷出外遊玩，屏東智慧農業學校今明2天，於上午10點至下午5點舉辦「農夫小學市集X好屏友」活動，聚集29攤在地小農、青創攤友，展售小農良品、職人手作、鹹食小酌、植栽花藝及美學體驗等各類商品，讓民眾悠閒漫步在欖仁小徑上，細細品味各攤的獨特滋味，面對面感受每位攤友最道地的故事。

勞青處長李雨蓁表示，「好屏友市集」為農夫小學市集的聯名款，招募縣內想要創業的青年朋友，培養他們成為創業初期店家，以遊牧方式於屏東各創業基地，及既有商圈參與合適的主題市集活動，成為青年創業、微型創業的入門首選。

她說，適逢母親節假期，現場提供DIY活動，動手做出擁有自我風格的母親節卡片來獻給偉大的媽媽，另為了鼓勵民眾購買的動力，活動消費滿500點，都可以憑券獲得一份精美小禮物。

其中，經常參加市集的「達魯法樂可可工坊」，是可可農鄭孝榮為了推廣母親的可可樹，和太太攜手投入巧克力的研發，搭配母親節更具意義，另活動也搭配「185沿山旺來」雙層巴士遊覽活動，是今年度最後一次的遊覽行程，透過巴士遊覽，可欣賞綿延不絕的鳳梨田園景色，沿途的休閒農場也適合全家出遊放鬆。

屏東縣「農夫小學市集X好屏友」適逢母親節假期，現場提供DIY製作卡片活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「農夫小學市集X好屏友」適逢母親節假期，現場提供DIY製作卡片活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「農夫小學市集X好屏友」今、明2天登場。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「農夫小學市集X好屏友」今、明2天登場。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在地小農「達魯法樂可可工坊」經常參加「好屏友市集」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣在地小農「達魯法樂可可工坊」經常參加「好屏友市集」。圖／屏東縣政府提供

創業 母親節 可可

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