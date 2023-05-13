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高雄舊火車站牆板轉為公園構件 重現遺構歷史記憶

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府為保留舊火車站歷史記憶，啟動高雄願景館牆板重現計畫，副市長林欽榮前往視察工程進度。記者王昭月／翻攝
高市府為保留舊火車站歷史記憶，啟動高雄願景館牆板重現計畫，副市長林欽榮前往視察工程進度。記者王昭月／翻攝

高雄舊火車站配合鐵路地下化及綠園道設計華麗轉身，登錄歷史建築的「高雄願景館」拆遷下的部分牆體將再切割為9段歷史牆板，未來以尋寶概念配置於綠廊帶公園永久保留，延續市民對車站的記憶。

高雄火車站於1940年，歷經日治時期到現今，見證高雄逾80年的建設發展，隨時代變革，火車站於2002年轉型高雄願景館，2003年登錄為歷史建築，配合鐵路地下化及綠園道設計，願景館部分牆體拆除後，切割其中9段將存放於綠園道內。

高市工務局近期啟動「牆板重現計畫」，將9段牆板依原本相鄰的位置組合成4座，以舊車站為起點，規劃配置在綠廊帶公園，並將結合園道燈光系統，配置景觀矮燈、搭配相應投射燈凸顯牆板線性構造，呈現日治時期構造及材料，保留高雄回憶。

工務局表示，木關工程經費約2600萬元，以150工作天施作，未來這些歷史記憶牆板可供民眾懷舊。目前鋼筋綁紮期程大約5月中前可完成，之後會進行各區段基礎鋼板安裝、牆版吊裝及鋼桁架扶壁施作等工序。

高雄願景館部分牆體拆除後，切割其中九段將存放於綠園道內。模擬圖 ／高市工務局提供
高雄願景館部分牆體拆除後，切割其中九段將存放於綠園道內。模擬圖 ／高市工務局提供

歷史建築 火車站 願景

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