恆春玉荷包採收 果粒小甜度佳

屏東恆春玉荷包荔枝進入產季，一級品昨在北農拍出每公斤420元，平均1顆約7元！恆春鎮農會說，今年南部乾旱少雨，產季稍延後，果粒稍小但甜度勝於往年，可惜首批送拍賣和高雄大樹區貨品重疊，不及往年600元的超高價。

恆春玉荷包植面積約200公頃，籽小、肉甜多汁，甜度高達15度，因是全台最南產區，通常比高雄大樹早半個多月上市，也因市場量少，多半拍出好價，最高紀錄每公斤逾千元，這幾年維持在600元上下。

恆春鎮農會農會總幹林順和說，今年恆春玉荷包因產期延後與高雄大樹產區重疊，拍賣價格下挫，昨天首拍，每公斤拍出420元。

果農嚴家華說，今年氣候穩定，玉荷包著果率佳，產量約7成。但遇上乾旱，果粒不大，不過甜度更勝以往，有灌溉設施的果農則不受影響。

到恆春半島的遊客這幾天想就近在產地嚐鮮，到水果攤卻都撲空，攤商苦笑說，這陣子拍出每公斤400至500元，在地果農全往台北送，現在1顆近10元，貴森森，且無法冷藏、久放，誰敢進貨？