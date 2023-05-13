聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春玉荷包採收 果粒小甜度佳

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收運送台北農產運銷公司，大顆一級品拍出每公斤420元。記者潘欣中／攝影
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收運送台北農產運銷公司，大顆一級品拍出每公斤420元。記者潘欣中／攝影

屏東恆春玉荷包荔枝進入產季，一級品昨在北農拍出每公斤420元，平均1顆約7元！恆春鎮農會說，今年南部乾旱少雨，產季稍延後，果粒稍小但甜度勝於往年，可惜首批送拍賣和高雄大樹區貨品重疊，不及往年600元的超高價。

恆春玉荷包植面積約200公頃，籽小、肉甜多汁，甜度高達15度，因是全台最南產區，通常比高雄大樹早半個多月上市，也因市場量少，多半拍出好價，最高紀錄每公斤逾千元，這幾年維持在600元上下。

恆春鎮農會農會總幹林順和說，今年恆春玉荷包因產期延後與高雄大樹產區重疊，拍賣價格下挫，昨天首拍，每公斤拍出420元。

果農嚴家華說，今年氣候穩定，玉荷包著果率佳，產量約7成。但遇上乾旱，果粒不大，不過甜度更勝以往，有灌溉設施的果農則不受影響。

到恆春半島的遊客這幾天想就近在產地嚐鮮，到水果攤卻都撲空，攤商苦笑說，這陣子拍出每公斤400至500元，在地果農全往台北送，現在1顆近10元，貴森森，且無法冷藏、久放，誰敢進貨？

恆春 農會 屏東

延伸閱讀

台南乾旱致竹筍災損 市府將申報救助

新銳歌手薛詒丹出創作專輯 專程回恆春小鎮為外婆獻唱

鵝鑾鼻燈塔界碑 見證台灣海關史

今年春季特別乾旱 氣象局：降雨日數為72年來同期最少

相關新聞

柴山獼猴成患? 議員提結紮掀熱議

柴山猴子下山逛全聯超市畫面近日在網路瘋傳，更有民眾目擊猴群逛大街，高市議員李喬如昨提議，以結紮抑制獼猴數量，此說法引發熱...

檢討中捷事故 市府：強化高捷黃線偵測機制

台中捷連1死10傷事故引發關注，高市議員白喬茵爆料，施工中的高捷黃線和台中一樣採無人自動駕駛，未來遇緊急情況，只能靠站務...

恆春玉荷包採收 果粒小甜度佳

屏東恆春玉荷包荔枝進入產季，一級品昨在北農拍出每公斤420元，平均1顆約7元！恆春鎮農會說，今年南部乾旱少雨，產季稍延後...

呼應中央「打黃牛」行動 高市府宣示加入陣容

立法院今日三讀通過修正「文化創意產業發展法」，針對遏止黃牛條款，文化部將聯合相關單位成立「聯合打牛小組」，掃蕩黃牛票之亂...

世紀訪談！ 阿珍將接受阿扁專訪揭密319槍擊案心情

後天就是母親節，前總統陳水扁今天發布節目預告，邀請妻子吳淑珍上廣播節目分享人生故事，扁嫂將揭密當年怎會頂著麻豆名醫掌上明...

舊高雄車站歷史牆版保留修復 預計10月全部完工

興建於1940年的舊高雄車站，配合高雄鐵路地下化及高雄車站綠園道設計所拆除的部分牆體，將切割為9段歷史牆版保留，預計10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦