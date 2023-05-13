檢討中捷事故 市府：強化高捷黃線偵測機制

台中捷連1死10傷事故引發關注，高市議員白喬茵爆料，施工中的高捷黃線和台中一樣採無人自動駕駛，未來遇緊急情況，只能靠站務人員回報行控中心停車，難度極高。高雄捷運局表示，高捷黃線預計2028年完工營運，號誌系統商與中捷不同，全長22.91公里，僅1.15公里是高架段，未來會設軌旁異物入侵偵測系統，並要求廠商強化相關機制。

台中捷運因高空墜落物發生死傷，引發高市議員關切同樣採自動駕駛系統的捷運黃線安全性。議員白喬茵說，高捷黃線和中捷一樣無人駕駛，未來若遇緊急狀況，只能靠站務人員在1、20秒內回報行控中心停車，建議月台設緊急停車鈕，附近禁建和限建範圍也應全盤規畫。議員黃捷、張博洋認為黃線仍有部分高架路段，對於異物入侵，需要有預防及警示措施。

捷運局說明，黃線採德國西門子設計生產的通訊式列車控制系統（CBTC），自動化等級4（GoA4）的無人駕駛號誌系統，與台中捷運號誌系統廠商不同，且系統設計方向與架構均有差異，月台緊急停車按鈕本來就在規畫內。不過會以此次中捷意外當借鏡，要求廠商提出強化機制，納入設計。

捷運工程局長吳義隆說，高市捷運沿線共有35處施工，8處位於高架路段，其中塔吊占3處，全部符合規定，另會要求工程團隊在高架段設置軌旁異物入侵偵測系統，把類似中捷的意外，列為風險管控項目。