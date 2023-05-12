呼應中央「打黃牛」行動 高市府宣示加入陣容

立法院今日三讀通過修正「文化創意產業發展法」，針對遏止黃牛條款，文化部將聯合相關單位成立「聯合打牛小組」，掃蕩黃牛票之亂象，對此高市府秘書長郭添貴立即召開府級會議建立對接機制，聯手中央共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

高雄今年演唱會經濟噴發，接下來還有周湯豪、盧廣仲、彭佳慧、告五人、A-Lin、劉若英及來自英國的世界天團 Coldplay等歌手演出。

市長陳其邁表示，為保護歌迷購買票券的公平性及藝人歌手票券販售的安全性，將全力聯手中央，掃蕩黃牛！市府文化、警察、刑警大隊及研考會資訊中心等單位將建立查緝、防堵黃牛機制，與中央合作打擊不法，他呼籲民眾不要購買黃牛票，也不樂見任何非法或加價轉售的情況。

高市府表示，針對接下來的演唱會及大型活動，市府團隊會針對交通疏運、維安做好整備，觀光局將聯手消保官主動出擊稽查房價，遏止不肖業者趁機惡意哄抬。