國際蔬食文化節展期4天 柯文哲:平時點餐都吃素

2023國際蔬食文化節-蔬福生活，今起一連四天在世貿一館盛大舉行，館內近六百個蔬食攤位，幾乎每攤都人氣爆棚，主辦單位不僅提倡蔬食，現場還預備好書及千年古佛展覽，民眾黨主席柯文哲在開幕現場表示，除非別人請客，平時自己買餐點也都是吃素食。

「如果一餐飯可以改變地球，你要不要做呢？」佛光山住持心保和尚致詞時表示，「一句話」很重要，因為講出去收不回，而「一個念頭」更重要，因為可以改變一生，甚至透過「一餐飯」就可以改變我們的地球，因此不論佛光山或國際佛光會，都在全世界五大洲推廣蔬食，且成效良好。

身為佛光會中華總會理事，台北市副市長林奕華，今天代表市長蔣萬安，感謝佛光山長期以來對社會各種良善與進步價值觀的推動，包括蔬食概念。

林奕華說，蔬食減碳是很進步的觀念，因為「動物性」的碳排為「植物性」的10到50倍，吃素是對地球最友善的行動，而台北市236所國中小學的營養午餐，雖採自主、不強制方式，但目前仍有159所學校在推動一周一素、兩周一素或每月一素的「蔬食日」行動。

今天到場嘉賓還有民眾黨主席柯文哲，柯感謝佛光山《人間福報》從2005年就開始推廣蔬食文化節，強調「蔬食、環保、愛地球」是一種精神，並引用星雲大師曾說：「學佛不一定要吃素，但吃素可以接近佛道，增加慈悲心、清淨心。」

柯文哲覺得素食是種態度、精神，不必拘泥形式，「除非別人請客，我平時買餐點也是吃素」，他認為吃素是個「態度」，方便就好，「可以的話，最好盡量吃素，這也是一種環保精神。」