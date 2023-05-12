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碳權交易所總公司在高雄 帶動南台灣產業轉型

中央社／ 高雄12日電

行政院長陳建仁今天宣布碳權交易所總公司將設立於高雄。對此，高雄市政府表示，高雄有設立碳權交易所的優良條件，將碳權交易所設立於高雄，可帶動南台灣產業轉型及平衡南北發展。

陳建仁今天上午出席橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮時，提及碳權交易所總公司將設立於高雄。

高雄市長陳其邁今天下午透過新聞稿表示，高雄具有正當性、供需、數據、地理、法規5大優勢，台灣碳權交易所總公司落腳高雄，未來不僅能帶動南台灣產業轉型，更能達到平衡南北發展。

高雄市政府發言人周璟瑜說，陳其邁多次向中央爭取碳權交易平台設在高雄，主要是因為高雄市碳排放占全國1/5，更有90家左右列管排放源的高碳排產業，其中包含鋼鐵、石化、化工產業，具有重工業轉型綠色經濟產業的典範效果。

周璟瑜指出，高雄除了具有設立碳權交易所的優良條件，碳權交易所所代表的意義也不僅止於碳權交易，所帶動的交易、盤查、驗證、數據、解決方案等碳中和產業鏈，更是社會、產業邁向下個世代綠色新經濟的起點。

高市府環保局長張瑞琿表示，高雄市產業碳排計算、揭露、分析行之有年，亦具盤查及認證產業需求，數據資料庫及技術人才也將支撐碳交易平台的運作。

張瑞琿說，高雄港若能結合碳交易中心，將發揮地利最大優勢；此外，高市府也提出「高雄市淨零城市發展自治條例（草案）」送議會審議，規劃透過「高雄碳平台」及「單一窗口」支持減碳行為及自願減量專案，作為碳衍生經濟發展基石。

陳其邁

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