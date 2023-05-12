文創法三讀 高市府將建立對接機制打擊黃牛

「文化創意產業發展法」今天三讀修法，文化部將聯合相關單位成立「聯合打牛小組」。高市府表示，已邀相關局處建立對接機制，聯手中央查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

立法院三讀通過修正「文化創意產業發展法」，針對其中遏止黃牛條款，文化部將聯合相關單位成立「聯合打牛小組」，掃蕩黃牛票亂象。高雄市政府秘書長郭添貴召開府級會議，邀集文化局、警察局等相關局處，建立對接機制，聯手中央共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

市長陳其邁表示，高雄今年演唱會大爆發，迎來演唱會經濟熱潮，接下來還有藝人周湯豪、盧廣仲、彭佳慧、告五人、A-Lin、劉若英及來自英國的世界天團 Coldplay等歌手演出，為保護歌迷購買票券公平性及藝人歌手票券販售安全性，將全力聯手中央，掃蕩黃牛。

陳其邁說，市府文化局、警察局、刑警大隊及研考會資訊中心等相關單位將建立查緝、防堵黃牛機制，盼能有效與中央合作打擊不法。同時感謝文化部正視黃牛票亂象，杜絕歪風，減少不法售票對表演者和粉絲可能造成的傷害。

高市府呼籲，民眾參與藝文活動，不要購買黃牛票，也不樂見任何非法或加價轉售情況，接下來的演唱會及大型活動，市府團隊將針對交通疏運、維安等做好整備，給予主辦方行政上的協助。